Previsão aponta chegada de frio e chuvas com rajadas de vento no estado

Ingressão de ar frio traz instabilidade, chuvas intensas e queda de temperatura no fim do dia

Rio Branco-Foto: Ramom Aquim

A quinta-feira (20) será marcada por uma mudança no tempo no Acre com a chegada de uma onda polar, segundo previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale, divulgada no portal O Tempo Aqui. A massa de ar frio altera as condições atmosféricas, provocando chuvas que podem ser fortes e amenizando o calor em várias regiões do estado.

O avanço da frente fria afeta também Rondônia, o sudeste, sul e sudoeste do Amazonas, o sul e oeste de Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e da selva peruana.

Nas regiões leste e sul do Acre, o tempo fica ventilado e instável, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia e risco de episódios intensos. A temperatura registra queda mais expressiva durante a noite.

A umidade relativa do ar mínima fica entre 60% e 70% no período da tarde, atingindo picos de 90% a 100% à noite. Os ventos sopram de fracos a calmos, com rajadas moderadas predominantemente de sudeste, com variações de sul e leste. Há alta probabilidade de ventos fortes e perigosos.

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19°C e 21°C (por volta das 23h); máximas de 29°C a 31°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 18°C e 20°C (por volta das 23h); máximas de 28°C a 30°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 19°C e 21°C (por volta das 23h); máximas de 28°C a 30°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 20°C e 22°C (por volta das 23h); máximas de 30°C a 32°C.

Centro e oeste do estado: microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá

No centro e no oeste acreano, o dia ainda registra períodos quentes e abafados, com sol entre nuvens e pancadas de chuva pontuais, que podem vir acompanhadas de temporais.

A umidade mínima varia entre 65% e 75% à tarde, alcançando até 100% ao amanhecer. Os ventos mudam para a direção sudeste, com variações de sul e leste, mantendo o alerta para rajadas fortes.