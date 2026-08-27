Primeira estimativa do Deral aponta safra maior de soja no Paraná

PO Paraná, um dos principais produtores de soja do Brasil, poderá registrar um aumento de cerca de 4% na safra 2026/27, se as condições climáticas colaborarem, estimou nesta quinta-feira o Departamento de Economia Rural (Deral).
Em sua primeira estimativa para a nova temporada, o órgão do governo do Estado prevê que a produção atingiria 22,6 milhões de toneladas, versus 21,8 milhões de toneladas no ciclo passado.
O Deral projeta um aumento na produtividade, já que preliminarmente considera que a área plantada na temporada 2026/27, com plantio iniciando nas próximas semanas, deverá ter um ligeiro crescimento para 5,760 milhões de hectares em 2026/27, ante 5,733 milhões no ciclo passado.
(Por Roberto Samora; edição de Letícia Fucuchima)
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por reuters.