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Produtores rurais do Acre terão capacitação para ampliar negócios

Formação será destinada a agricultores de uma cooperativa

Por Dry Alves, ContilNet
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Produtores rurais do Acre terão capacitação para ampliar negócios
Projeto busca fortalecer a produção familiar/Foto: Reprodução

Agricultores familiares ligados a uma cooperativa do interior do Acre serão contemplados com uma capacitação voltada ao fortalecimento da produção rural e à ampliação das oportunidades de comercialização.

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A formação será destinada aos integrantes da Cooperativa União da Agricultura Familiar Thaumaturguense, também identificada como Cooperativa Asamônia. A entidade reúne pequenos produtores que atuam no município de Marechal Thaumaturgo.

A iniciativa pretende qualificar os cooperados e oferecer conhecimentos que possam ser aplicados na organização da produção, no desenvolvimento das atividades rurais e na abertura de novos mercados.

A agricultura familiar possui participação direta no abastecimento das cidades acreanas e também fornece produtos para programas públicos, como a alimentação escolar. A capacitação dos produtores pode contribuir para melhorar a qualidade, a regularidade e a capacidade de venda dos alimentos cultivados pelas famílias.

As informações sobre a parceria foram publicadas na edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial do Estado, na página 15.

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