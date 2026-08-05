Produtos odontológicos e cirúrgicos têm venda suspensa no Brasil

Restrição alcança lotes feitos em julho/Foto: Reprodução

A Anvisa suspendeu a fabricação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso de uma série de produtos odontológicos e cirúrgicos fabricados pela empresa Healtech Saúde Ltda.

A medida alcança lotes produzidos a partir de 22 de julho de 2026. A relação inclui brocas cirúrgicas, chaves para procedimentos odontológicos, componentes para implantes, materiais usados em próteses e instrumentos destinados a artroscopias.

Também aparecem na lista sistemas de parafusos, âncoras de sutura, pontas ultrassônicas e instrumentos empregados em procedimentos na região da face e dos maxilares.

Segundo a agência, uma inspeção realizada entre 22 de junho e 2 de julho identificou a fabricação de produtos em desacordo com diferentes regras de boas práticas. As irregularidades envolvem requisitos aplicáveis à produção e ao controle de dispositivos médicos.

A resolução não informa se foram registrados eventos adversos envolvendo pacientes. A determinação tem caráter preventivo e permanece válida para os produtos e lotes indicados no documento.

A suspensão consta na Resolução-RE nº 3.044, publicada na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União (DOU).