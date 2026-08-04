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Publicação nas redes alerta para funcionamento de novos radares na BR-364 em Rio Branco

Trecho de tráfego intenso na capital exige atenção dos motoristas aos limites de velocidade

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Publicação nas redes alerta para funcionamento de novos radares na BR-364 em Rio Branco
Relato de morador no Instagram sobre fiscalização eletrônica no bairro Corrente divide opiniões/ Foto: Reprodução

Uma publicação que circula nas redes sociais, principalmente no Instagram, vem chamando a atenção de motoristas que trafegam pelo Segundo Distrito de Rio Branco. O conteúdo fala que os novos radares instalados ao longo da BR-364, na altura da região da Corrente, já estariam em funcionamento normal para autuação de infrações.

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A postagem, feita por um morador da capital, gerou comentários divididos e dúvidas entre os condutores.  Alguns internautas demonstraram surpresa com o início das autuações.

Mesmo em trechos onde a fiscalização eletrônica passa por etapas de instalação ou testes, portanto se reforça que o cumprimento dos limites de velocidade sinalizados na rodovia é obrigatório e fundamental para prevenir acidentes.

O trecho da BR-364 na região do Corrente registra intenso fluxo diário de veículos leves e pesados, além de travessia de pedestres em áreas urbanizadas vizinhas, ponto que exige atenção contínua de quem trafega pela via federal.

Órgãos responsáveis pela gestão da rodovia e pela fiscalização de trânsito mantêm o alerta para que os condutores sigam as placas de sinalização fixadas no local, independentemente do status operacional dos radares.

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