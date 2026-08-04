Publicação nas redes alerta para funcionamento de novos radares na BR-364 em Rio Branco

Trecho de tráfego intenso na capital exige atenção dos motoristas aos limites de velocidade

Relato de morador no Instagram sobre fiscalização eletrônica no bairro Corrente divide opiniões/ Foto: Reprodução

Uma publicação que circula nas redes sociais, principalmente no Instagram, vem chamando a atenção de motoristas que trafegam pelo Segundo Distrito de Rio Branco. O conteúdo fala que os novos radares instalados ao longo da BR-364, na altura da região da Corrente, já estariam em funcionamento normal para autuação de infrações.

A postagem, feita por um morador da capital, gerou comentários divididos e dúvidas entre os condutores. Alguns internautas demonstraram surpresa com o início das autuações.

Mesmo em trechos onde a fiscalização eletrônica passa por etapas de instalação ou testes, portanto se reforça que o cumprimento dos limites de velocidade sinalizados na rodovia é obrigatório e fundamental para prevenir acidentes.

O trecho da BR-364 na região do Corrente registra intenso fluxo diário de veículos leves e pesados, além de travessia de pedestres em áreas urbanizadas vizinhas, ponto que exige atenção contínua de quem trafega pela via federal.

Órgãos responsáveis pela gestão da rodovia e pela fiscalização de trânsito mantêm o alerta para que os condutores sigam as placas de sinalização fixadas no local, independentemente do status operacional dos radares.