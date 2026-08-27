Quatro apostas do Acre faturam prêmio na Mega-Sena

Acre tem quatro ganhadores da quadra/Foto: Reprodução

Quatro apostas feitas no Acre acertaram a quadra da Mega-Sena no concurso 3050, sorteado nesta quinta-feira (27). Cada ganhador receberá R$ 1.415,06, conforme o detalhamento divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Os bilhetes premiados foram registrados em Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Tarauacá. Juntos, os apostadores acreanos levarão R$ 5.660,24.

Em Acrelândia, o jogo foi realizado na Lotérica Casa da Sorte. Na capital, a aposta vencedora saiu da Lotérica Bosque. Já em Tarauacá, o prêmio foi registrado na RI da Sorte.

O quarto bilhete premiado foi feito em Cruzeiro do Sul, por meio do Internet Banking da Caixa. Todas as apostas vencedoras no estado foram jogos simples, com seis dezenas marcadas.

Os números sorteados no concurso 3050 foram 11, 14, 30, 38, 49 e 55. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os ganhadores têm até 90 dias após o sorteio para retirar o dinheiro. Depois desse prazo, os valores não resgatados são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).