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Quatro cidades avançam na compra de ônibus; 25 serão elétricos

Projetos incluem veículos elétricos e diesel

Por Dry Alves, ContilNet
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Quatro cidades avançam na compra de ônibus; 25 serão elétricos
Contagem também terá pontos de recarga/Foto: Reprodução

Quatro municípios brasileiros tiveram propostas habilitadas para contratar financiamentos destinados à renovação das frotas de transporte coletivo. Os projetos contemplam Teresina, Contagem, Pelotas e Barra Mansa.

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Em Contagem, Minas Gerais, a proposta prevê a aquisição de 187 ônibus. Desse total, 177 serão movidos a diesel dentro do padrão Euro 6 e dez serão elétricos.

O município mineiro também pretende construir duas estações de carregamento nos terminais Sede e Ressaca, com instalações elétricas e cinco pontos de recarga. O financiamento previsto é de aproximadamente R$ 181,3 milhões.

Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi habilitada para adquirir 15 ônibus elétricos e os respectivos carregadores. A proposta prevê financiamento de R$ 57 milhões.

Já Barra Mansa, no Rio de Janeiro, pretende comprar 40 ônibus urbanos convencionais com motor a diesel, suspensão pneumática e ar-condicionado. O projeto está estimado em R$ 36,4 milhões.

Teresina, no Piauí, também aparece na relação de propostas habilitadas, com previsão de R$ 95 milhões para renovar a frota do transporte público.

Os projetos ainda passarão pela etapa de validação junto aos agentes financeiros. A relação foi publicada nesta quarta-feira (5) no Diário Oficial da União (DOU).

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