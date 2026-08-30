30/08/2026
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Queda de energia e falha elétrica interrompem sessões de cinema

Longas filas se formaram no local

Por Redação ContilNet
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Queda de energia e falha elétrica interrompem sessões de cinema
Centenas de clientes enfrentaram filas e não conseguiram acompanhar as exibições programadas// Foto: Reprodução

Um problema na rede de distribuição de energia elétrica interrompeu as atividades do cinema do Porto Velho Shopping na noite deste domingo (30). O corte no fornecimento ocorreu após a queima de um transformador na área externa, afetando a operação do complexo de exibições no momento de maior movimento da noite.

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Centenas de pessoas aguardavam na fila para entrar nas salas ou já estavam acomodadas para assistir às exibições agendadas quando a luz acabou.

Embora o centro de compras disponha de geradores para manter o funcionamento das áreas comuns, uma falha na estrutura elétrica específica do cinema impediu a religação dos equipamentos de projeção e som.

Com a paralisação das salas, longas filas se formaram na entrada do espaço e nos guichês de atendimento. Sem a regularização do serviço a tempo, parte do público precisou deixar o local sem assistir aos filmes programados para a sessão.

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