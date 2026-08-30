Queda de energia e falha elétrica interrompem sessões de cinema

Centenas de clientes enfrentaram filas e não conseguiram acompanhar as exibições programadas// Foto: Reprodução

Um problema na rede de distribuição de energia elétrica interrompeu as atividades do cinema do Porto Velho Shopping na noite deste domingo (30). O corte no fornecimento ocorreu após a queima de um transformador na área externa, afetando a operação do complexo de exibições no momento de maior movimento da noite.

Centenas de pessoas aguardavam na fila para entrar nas salas ou já estavam acomodadas para assistir às exibições agendadas quando a luz acabou.

Embora o centro de compras disponha de geradores para manter o funcionamento das áreas comuns, uma falha na estrutura elétrica específica do cinema impediu a religação dos equipamentos de projeção e som.

Com a paralisação das salas, longas filas se formaram na entrada do espaço e nos guichês de atendimento. Sem a regularização do serviço a tempo, parte do público precisou deixar o local sem assistir aos filmes programados para a sessão.