Quem é Fabio Rueda, o médico que ajudou a salvar milhares de acreanos

Fabio Rueda chegou ao Acre em 2010 e, desde então, fez da medicina uma missão de vida. Cirurgião cardíaco, participou da implantação e do fortalecimento dos serviços de cirurgia cardiovascular no estado, ajudando a mudar uma realidade que durante muito tempo fez parte da vida de muitos acreanos: a necessidade de viajar para outras cidades do país em busca de uma cirurgia cardíaca.

Com o trabalho de Rueda e de sua equipe, procedimentos de alta complexidade que antes eram realizados fora do Acre passaram a ser feitos também dentro do próprio estado. Isso significa menos distância, menos tempo longe de casa e, principalmente, mais chances de tratamento para quem precisa. Ao longo dessa trajetória, são milhares de pacientes atendidos e vidas ajudadas.

“Quando cheguei ao Acre, encontrei uma realidade em que muitos pacientes precisavam sair do estado para conseguir fazer uma cirurgia cardíaca. A gente trabalhou para mudar isso. Hoje, poder oferecer esse tratamento aqui, perto da família, é uma das maiores realizações da minha vida”, afirmou.

A história de Fabio Rueda não ficou restrita aos hospitais. Em 2022, ele disputou uma vaga na Câmara dos Deputados e recebeu 12.608 votos, tornando-se primeiro suplente do União Brasil no Acre. Entre dezembro de 2023 e abril de 2024, exerceu o mandato de deputado federal. No Congresso, levou para a política uma das principais bandeiras da sua trajetória: a saúde, defendendo investimentos e ações para melhorar o atendimento à população.

“Eu aprendi na medicina que cada vida importa. Na política, procurei levar o mesmo compromisso: buscar recursos e defender ações que possam melhorar a vida das pessoas, principalmente na saúde”, pontuou.

Depois de exercer o mandato de deputado federal, Rueda esteve à frente da Representação do Governo do Acre em Brasília, a Repac. Durante sua gestão, atuou na articulação com ministérios, órgãos federais e parlamentares e acompanhou mais de R$ 360 milhões em recursos destinados ao Acre.

Uma história que começou dentro do centro cirúrgico, cuidando diretamente de pacientes, e que chegou à vida pública com a promessa de continuar trabalhando para que os acreanos tenham mais acesso a tratamento, investimentos e oportunidades dentro do próprio estado.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom