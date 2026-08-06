Quinta-feira traz tempo abafado, ventos fortes e máximas de 36ºC no Acre

Centro de baixa pressão na Argentina intensifica ventos no leste e sul do estado

Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

A quinta-feira (6/8) será marcada por tempo quente, ensolarado e bastante ventilado em todo o Acre. De acordo com o pesquisador climático Davi Friale, em previsão publicada no site O Tempo Aqui, a presença de um centro de baixa pressão atmosférica localizado na Argentina deixará o clima muito ventilado, especialmente nas regiões Leste e Sul do estado.

Embora o calor abafado e o sol com variação de nuvens sejam o padrão predominante do dia, o boletim aponta que podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas em pontos específicos do território acreano.

As condições de tempo abafado e ventania também alcançam os estados vizinhos de Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, além das planícies bolivianas e da região de selva no Peru.

Leste e Sul (Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)

O dia será ensolarado, abafado e com ventos ininterruptos de intensidade fraca a moderada, acompanhados por rajadas fortes vindas da direção noroeste (com variações de norte e oeste). A umidade relativa do ar cai para índices entre 35% e 45% à tarde, alcançando picos de 80% a 90% pela manhã. A probabilidade de chuvas fortes e temporais é baixa.

Centro e Oeste (Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá)

O sol e as nuvens predominam, mantendo o tempo quente com chance de pancadas rápidas e pontuais. A umidade relativa do ar mínima oscila entre 45% e 55% no período vespertino, e a máxima fica entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos soprarem fracos a calmos, da direção norte, com possibilidade de rajadas moderadas.

Temperaturas previstas por município