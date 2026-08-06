Bocalom atribuiu o resultado ao trabalho conjunto dos profissionais da educação

Ex-prefeito destacou que a rede municipal ficou próxima de alcançar a liderança nacional entre as capitais. — Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, comemorou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (5), que colocou a rede municipal com nota 6,8, superando o desempenho de 6,4 registrado em 2023. Os números são referentes à avaliação realizada em 2025, durante a sua gestão.

Além do crescimento no índice, a capital acreana também conquistou destaque estadual. A Escola Municipal Maria Lúcia Moura Marim, localizada no bairro Morada do Sol, alcançou a maior nota do Acre nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com 8,7. Na sequência aparecem as escolas Luiz de Carvalho Fontenele, com 8,3, e Chico Mendes, com 8,1, garantindo para Rio Branco as três melhores colocações do estado.

Em vídeo gravado na unidade de ensino, Bocalom atribuiu o resultado ao trabalho conjunto dos profissionais da educação e aos investimentos realizados pela Prefeitura nos últimos anos.

“Nossa escola Maria Lúcia Moura Marim é a campeã do estado do Acre no Ideb de 2025. Estou muito feliz porque esse resultado é fruto da dedicação dos nossos professores, das equipes gestoras e de todos aqueles que fazem a educação do município de Rio Branco.”

O ex-prefeito destacou que a rede municipal ficou próxima de alcançar a liderança nacional entre as capitais.

“Em 2023 ficamos atrás de Goiânia por apenas um décimo. Agora avançamos para 6,8, mas Curitiba chegou a 6,9. Mais uma vez ficamos em segundo lugar por apenas um décimo, mas isso nos enche de orgulho.”

Segundo Bocalom, o avanço no Ideb é resultado dos investimentos realizados na valorização dos profissionais, na infraestrutura das escolas e na implantação de novas tecnologias e metodologias de ensino.

“Tivemos o maior aumento salarial da história da educação de Rio Branco, reformamos as escolas, colocamos internet em todas as unidades, inclusive na zona rural, entregamos notebooks aos professores, tablets aos alunos, implantamos o programa Mente Inovadora, de origem israelense, e a robótica alemã. Tudo isso contribuiu para melhorar o aprendizado.”

O ex-prefeito também lembrou que, ao assumir a administração municipal, muitas escolas enfrentavam dificuldades estruturais.

“Quando recebemos a prefeitura, a maioria das escolas não tinha ar-condicionado. Hoje todas têm climatização, internet e mais tecnologia dentro das salas de aula. Como professor de matemática, sempre sonhei com uma educação pública de qualidade e estou muito feliz em ver esse resultado.”

Ao finalizar, Bocalom agradeceu aos profissionais da educação e afirmou que no próximo desafio, continuará investindo no setor.

“Quero agradecer a cada professor, gestor, servidor e família que acredita na educação de Rio Branco. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo e que nossas crianças estão tendo mais oportunidades para construir um grande futuro.”

VÍDEO: