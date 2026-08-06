07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Rio Branco alcança nota 6,8 no Ideb e Bocalom celebra avanço da educação

Bocalom atribuiu o resultado ao trabalho conjunto dos profissionais da educação

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Rio Branco alcança nota 6,8 no Ideb e Bocalom celebra avanço da educação
Ex-prefeito destacou que a rede municipal ficou próxima de alcançar a liderança nacional entre as capitais. — Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, comemorou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (5), que colocou a rede municipal com nota 6,8, superando o desempenho de 6,4 registrado em 2023. Os números são referentes à avaliação realizada em 2025, durante a sua gestão.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Além do crescimento no índice, a capital acreana também conquistou destaque estadual. A Escola Municipal Maria Lúcia Moura Marim, localizada no bairro Morada do Sol, alcançou a maior nota do Acre nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com 8,7. Na sequência aparecem as escolas Luiz de Carvalho Fontenele, com 8,3, e Chico Mendes, com 8,1, garantindo para Rio Branco as três melhores colocações do estado.

Em vídeo gravado na unidade de ensino, Bocalom atribuiu o resultado ao trabalho conjunto dos profissionais da educação e aos investimentos realizados pela Prefeitura nos últimos anos.

“Nossa escola Maria Lúcia Moura Marim é a campeã do estado do Acre no Ideb de 2025. Estou muito feliz porque esse resultado é fruto da dedicação dos nossos professores, das equipes gestoras e de todos aqueles que fazem a educação do município de Rio Branco.”

O ex-prefeito destacou que a rede municipal ficou próxima de alcançar a liderança nacional entre as capitais.

“Em 2023 ficamos atrás de Goiânia por apenas um décimo. Agora avançamos para 6,8, mas Curitiba chegou a 6,9. Mais uma vez ficamos em segundo lugar por apenas um décimo, mas isso nos enche de orgulho.”

Segundo Bocalom, o avanço no Ideb é resultado dos investimentos realizados na valorização dos profissionais, na infraestrutura das escolas e na implantação de novas tecnologias e metodologias de ensino.

“Tivemos o maior aumento salarial da história da educação de Rio Branco, reformamos as escolas, colocamos internet em todas as unidades, inclusive na zona rural, entregamos notebooks aos professores, tablets aos alunos, implantamos o programa Mente Inovadora, de origem israelense, e a robótica alemã. Tudo isso contribuiu para melhorar o aprendizado.”

O ex-prefeito também lembrou que, ao assumir a administração municipal, muitas escolas enfrentavam dificuldades estruturais.

“Quando recebemos a prefeitura, a maioria das escolas não tinha ar-condicionado. Hoje todas têm climatização, internet e mais tecnologia dentro das salas de aula. Como professor de matemática, sempre sonhei com uma educação pública de qualidade e estou muito feliz em ver esse resultado.”

Ao finalizar, Bocalom agradeceu aos profissionais da educação e afirmou que no próximo desafio, continuará investindo no setor.

“Quero agradecer a cada professor, gestor, servidor e família que acredita na educação de Rio Branco. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo e que nossas crianças estão tendo mais oportunidades para construir um grande futuro.”

VÍDEO:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.