Rio Branco obtém liminar e terá mais de 80 ônibus nesta sexta

Frota deverá superar 80 ônibus nesta sexta/Foto: Reprodução

Pouco depois de o Ministério Público do Acre (MPAC) acionar a Justiça para cobrar soluções urgentes para o transporte público, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou medidas para aliviar a crise que paralisa a capital. Em entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (16), o chefe do Executivo municipal garantiu que mais de 80 ônibus estarão em circulação a partir desta sexta-feira (17).

A mudança ocorre porque a prefeitura conseguiu, ainda nesta quinta-feira, uma decisão liminar favorável para recuperar os veículos da empresa Ricco Transportes que haviam sido apreendidos judicialmente e que foram o estopim para o desabastecimento das linhas na cidade.

A liberação desses veículos busca conter o colapso que se estendia desde o final de junho, quando a frota da capital despencou para menos de um terceiro do mínimo necessário.

Ao falar sobre o impacto da decisão, o prefeito detalhou a expectativa para o restabelecimento das linhas nas primeiras horas do dia. “Será pelo menos 80 ônibus funcionando amanhã, contando com os que já estão em funcionamento e com os que foram liberados pela liminar”, comentou.

Embora o número represente um avanço significativo para aliviar o caos enfrentado diariamente por estudantes e trabalhadores, a gestão municipal reconhece que a medida atual funciona como um paliativo emergencial. Diante do cenário, o prefeito foi realista quanto aos próximos passos para uma solução definitiva.

“Ainda não será resolvido o problema no toda, mas uma grande parte dele sim. Só vamos ter essa situação 100% concluída quando a nova empresa chegar”, finalizou o prefeito.