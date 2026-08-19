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Safra de melancias começa a movimentar comércio em Sena

Nas ruas e pontos de venda do município, os consumidores já encontram melancias de diferentes tamanhos

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Safra de melancias começa a movimentar comércio em Sena
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Com a chegada do verão, a produção de melancias começa a ganhar força e a fruta já pode ser encontrada em diferentes pontos de Sena Madureira. Produtores rurais estão aproveitando o período para comercializar a safra e garantir uma renda extra para as famílias.

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Nas ruas e pontos de venda do município, os consumidores já encontram melancias de diferentes tamanhos. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 40, dependendo principalmente do tamanho e da qualidade da fruta.

A expectativa é de que, nos próximos dias, a oferta aumente ainda mais com a chegada de novas produções vindas da zona rural. Muitas famílias aproveitam o período de verão para investir no plantio de melancias e, posteriormente, comercializar a produção na cidade.

Além de movimentar a economia local, a safra representa uma importante alternativa de renda para pequenos produtores rurais, que encontram na venda da fruta uma oportunidade de complementar o orçamento familiar durante esse período do ano.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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