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SEASDH e ISE firmam parceria para capacitação de adolescentes

Por Redação ContilNet
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SEASDH e ISE firmam parceria para capacitação de adolescentes

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) firmaram parceria neste domingo, 2, para oferecer cursos de qualificação profissional a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de formação e fortalecer o processo de ressocialização.

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Nesta primeira etapa, serão ofertados cursos de fotografia e de operador de roçadeira. Ao fim da capacitação, os participantes receberão kits profissionalizantes com os equipamentos necessários para o exercício das atividades, como câmeras fotográficas e roçadeiras.

Os equipamentos integram um conjunto de kits profissionalizantes destinados às ações de qualificação desenvolvidas pela SEASDH. Além dos kits de fotografia e operador de roçadeira, também foram adquiridos kits de pizzaiolo e agricultor, que poderão ser utilizados em outras iniciativas de capacitação.

Contato para informações e entrevistas:
Carolina Torres
(68) 99281-9444

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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