Sexta-feira traz calor, ventania e umidade em queda no Acre

A sexta-feira (7/8) será ensolarada, abafada e com forte ventania em todo o estado do Acre. Segundo previsão do pesquisador climático Davi Friale, divulgada no site O Tempo Aqui, a atuação de um centro de baixa pressão atmosférica na Argentina manterá o tempo muito ventilado ao longo de todo o dia, principalmente no leste e no sul do estado.
O tempo firme e quente vai predominar, mas há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em pontos específicos. A umidade relativa do ar no período vespertino deve registrar queda, variando entre 30% e 40% nas microrregiões da capital.
As condições de calor com rajadas de vento continuam atingindo Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia e do Peru.
Predomínio de tempo firme, ensolarado e abafado, com ventos ininterruptos de intensidade fraca a moderada e rajadas fortes da direção noroeste (com variações de norte e oeste). A umidade relativa do ar mínima cai para índices entre 30% e 40% à tarde, enquanto a máxima atinge entre 80% e 90% pela manhã. A probabilidade de chuvas fortes ou temporais é muito baixa.
O sol com variação de nuvens predomina e mantém o tempo quente, com pequena chance de pancadas de chuva rápidas e pontuais. A umidade relativa do ar mínima varia entre 45% e 55% no período da tarde, e a máxima oscila entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a calmos, da direção norte (com variações de noroeste e nordeste), com rajadas moderadas.
Temperaturas previstas por município
|Municípios / Regiões
|Mínima (ºC)
|Máxima (ºC)
|Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre
|22 a 24
|34 a 36
|Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil
|21 a 23
|34 a 36
|Plácido de Castro e Acrelândia
|22 a 24
|34 a 36
|Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus
|22 a 24
|34 a 36
|Tarauacá e Feijó
|22 a 24
|34 a 36
|Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
|22 a 24
|33 a 35
|Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão
|22 a 24
|33 a 35