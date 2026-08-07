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Sexta-feira traz calor, ventania e umidade em queda no Acre

Umidade relativa do ar pode cair a 30% nas regiões Leste e Sul no período da tarde

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Sexta-feira traz calor, ventania e umidade em queda no Acre
Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

A sexta-feira (7/8) será ensolarada, abafada e com forte ventania em todo o estado do Acre. Segundo previsão do pesquisador climático Davi Friale, divulgada no site O Tempo Aqui, a atuação de um centro de baixa pressão atmosférica na Argentina manterá o tempo muito ventilado ao longo de todo o dia, principalmente no leste e no sul do estado.

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O tempo firme e quente vai predominar, mas há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em pontos específicos. A umidade relativa do ar no período vespertino deve registrar queda, variando entre 30% e 40% nas microrregiões da capital.

As condições de calor com rajadas de vento continuam atingindo Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia e do Peru.

Predomínio de tempo firme, ensolarado e abafado, com ventos ininterruptos de intensidade fraca a moderada e rajadas fortes da direção noroeste (com variações de norte e oeste). A umidade relativa do ar mínima cai para índices entre 30% e 40% à tarde, enquanto a máxima atinge entre 80% e 90% pela manhã. A probabilidade de chuvas fortes ou temporais é muito baixa.

O sol com variação de nuvens predomina e mantém o tempo quente, com pequena chance de pancadas de chuva rápidas e pontuais. A umidade relativa do ar mínima varia entre 45% e 55% no período da tarde, e a máxima oscila entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a calmos, da direção norte (com variações de noroeste e nordeste), com rajadas moderadas.

Temperaturas previstas por município

Municípios / Regiões Mínima (ºC) Máxima (ºC)
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre 22 a 24 34 a 36
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil 21 a 23 34 a 36
Plácido de Castro e Acrelândia 22 a 24 34 a 36
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus 22 a 24 34 a 36
Tarauacá e Feijó 22 a 24 34 a 36
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves 22 a 24 33 a 35
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão 22 a 24 33 a 35
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