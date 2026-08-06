Sicredi Biomas apresenta na Expoacre crédito do Plano Safra voltado às mulheres

Iniciativa busca ampliar o acesso ao financiamento e incentivar a liderança feminina nas propriedades

A Sicredi Biomas realizou nesta quarta-feira, dia 5, no Parque de Exposições Wildy Viana, um encontro voltado à apresentação das linhas de crédito do Plano Safra destinadas às mulheres que atuam no agronegócio. A programação reuniu produtoras rurais, empreendedoras, lideranças e representantes do setor produtivo.

Durante o evento, foram apresentadas modalidades de financiamento para custeio, investimento, industrialização e modernização das propriedades. Entre as opções abordadas está o Pronaf Mulher, além de linhas destinadas à adoção de práticas sustentáveis e à ampliação das atividades rurais.

Representante da Sicredi Biomas, Amanda Avelina explicou que o sistema disponibiliza mais de R$ 72 bilhões por meio do Plano Safra, com linhas para custeio, investimento e outras necessidades das propriedades rurais.

“Temos linhas de crédito especialmente voltadas às mulheres, com diferentes finalidades, taxas, prazos e períodos de carência. A produtora pode procurar uma de nossas agências, conversar com o gerente e fazer o planejamento para acessar esses recursos”, afirmou.

Além do crédito rural, a instituição apresentou outros produtos direcionados aos associados, como seguro rural, consórcios e serviços de planejamento financeiro. A cooperativa também mantém atendimento no estande instalado no Parque de Exposições, com profissionais disponíveis para orientar os interessados e realizar a abertura de contas.

Com a iniciativa, a Sicredi Biomas busca facilitar o acesso das mulheres ao financiamento agrícola e ampliar a participação feminina na administração, modernização e desenvolvimento das propriedades rurais.

Mulheres em ação

Sócia do Café Contri, Luciana Mendonça destacou que encontros voltados especificamente ao público feminino ajudam a reconhecer a presença crescente das mulheres no agronegócio. Segundo ela, muitas produtoras já participam diretamente das negociações e da gestão das propriedades, seja de forma independente ou ao lado dos companheiros.

“Antigamente, eu participava desses eventos sempre acompanhando o meu esposo. Hoje, deixei ele trabalhando e vim sozinha. Um evento específico para a mulher valoriza o nosso trabalho e mostra o espaço que conquistamos”, afirmou.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios e possui 361 agências, para o atendimento a mais de 1,6 milhão de associados.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom