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Sol forte predomina no Acre nesta terça, mas há chance de chuva rápida

Umidade relativa do ar entra em nível de atenção à tarde, caindo para até 35% na regional de Rio Branco

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Acre deve ter dia abafado com risco de temporais e chuva forte nesta segunda
Praça da Revolução/ Foto: Reprodução

O tempo quente com sol e variação de nebulosidade predomina em todo o Acre nesta terça-feira (18). De acordo com a previsão divulgada pelo meteorologista Davi Friale, no portal O Tempo Aqui, o panorama de calor também se estende a áreas de Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e do Peru.

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Apesar da presença ostensiva do sol, a instabilidade atmosférica pode provocar pancadas isoladas de chuva em pontos pontuais do estado. Há média probabilidade para a ocorrência de temporais acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas na região.

No Leste e no Sul do estado — abrangendo as microrregiões da capital Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira —, a umidade relativa do ar cai durante a tarde, registrando índices mínimos entre 35% e 45%. Durante as primeiras horas do dia, a máxima pode atingir 95%. Os ventos soprarem entre fracos e calmos, soprando predominantemente do quadrante norte com variações de noroeste e nordeste.

Já no Centro e no Oeste do Acre — incluindo as microrregiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul —, o calor abafado persiste, com umidade mínima à tarde variando entre 45% e 55% e máxima de até 100% ao amanhecer.

Confira a variação das temperaturas por município:

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 22ºC e 24ºC, e máximas variando de 33ºC a 35ºC.

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: Mínimas entre 21ºC e 23ºC, com os termômetros alcançando de 34ºC a 36ºC.

  • Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas entre 22ºC e 24ºC, e máximas entre 33ºC e 35ºC.

  • Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 22ºC e 24ºC, com máximas de 33ºC a 35ºC.

  • Tarauacá e Feijó: Mínimas oscilando entre 22ºC e 24ºC, e máximas atingindo de 34ºC a 36ºC.

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas entre 22ºC e 24ºC, e máximas entre 33ºC e 35ºC.

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Mínimas entre 22ºC e 24ºC, com máximas de 33ºC a 35ºC.

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