Sol forte predomina no Acre nesta terça, mas há chance de chuva rápida

O tempo quente com sol e variação de nebulosidade predomina em todo o Acre nesta terça-feira (18). De acordo com a previsão divulgada pelo meteorologista Davi Friale, no portal O Tempo Aqui, o panorama de calor também se estende a áreas de Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e do Peru.
Apesar da presença ostensiva do sol, a instabilidade atmosférica pode provocar pancadas isoladas de chuva em pontos pontuais do estado. Há média probabilidade para a ocorrência de temporais acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas na região.
No Leste e no Sul do estado — abrangendo as microrregiões da capital Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira —, a umidade relativa do ar cai durante a tarde, registrando índices mínimos entre 35% e 45%. Durante as primeiras horas do dia, a máxima pode atingir 95%. Os ventos soprarem entre fracos e calmos, soprando predominantemente do quadrante norte com variações de noroeste e nordeste.
Já no Centro e no Oeste do Acre — incluindo as microrregiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul —, o calor abafado persiste, com umidade mínima à tarde variando entre 45% e 55% e máxima de até 100% ao amanhecer.
Confira a variação das temperaturas por município:
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Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 22ºC e 24ºC, e máximas variando de 33ºC a 35ºC.
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Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: Mínimas entre 21ºC e 23ºC, com os termômetros alcançando de 34ºC a 36ºC.
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Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas entre 22ºC e 24ºC, e máximas entre 33ºC e 35ºC.
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Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 22ºC e 24ºC, com máximas de 33ºC a 35ºC.
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Tarauacá e Feijó: Mínimas oscilando entre 22ºC e 24ºC, e máximas atingindo de 34ºC a 36ºC.
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Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas entre 22ºC e 24ºC, e máximas entre 33ºC e 35ºC.
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Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Mínimas entre 22ºC e 24ºC, com máximas de 33ºC a 35ºC.