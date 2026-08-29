Trabalhador morre prensado por retroescavadeira em obra

Operador disse à polícia que vítima estava em ponto cego; caso foi registrado como homicídio culposo/ Foto: Reprodução

O operário Carlos Henrique Rocha de Oliveira, de 33 anos, morreu após ser prensado por uma retroescavadeira contra um buraco durante a execução de uma obra contratada pela Sabesp. O acidente ocorreu por volta das 9h30 deste sábado (29), na Rua Águas da Prata, no município de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Oliveira atuava no reparo de um vazamento no interior de uma vala quando foi atingido pela pá do equipamento, manejado por um colega de trabalho.

O encarregado do serviço informou aos policiais que o operador da máquina demorou a interromper a manobra, mesmo após ser alertado sobre o atingimento do operário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o resgate foram acionados, mas a vítima teve o óbito constatado no local do acidente.

O encarregado relatou no registro policial que o condutor do maquinário se ausentou do canteiro após a confirmação da morte de Oliveira. Ele declarou ainda desconhecer qualquer histórico de desentendimento prévio entre os dois funcionários.

Em depoimento à Polícia Civil, o operador Amauri Ribeiro de Deus afirmou que a prestadora de serviços AMZS adota norma de segurança que prevê distância mínima de cerca de quatro metros entre trabalhadores e máquinas em operação.

Deus explicou que realizava a escavação de uma segunda vala quando atingiu acidentalmente uma mangueira. Segundo sua versão, ele movimentava a terra para abrir acesso aos oficiais de manutenção quando a vítima entrou na área antes do escoramento das paredes do buraco. O condutor alega que o colega ficou posicionado em um ponto cego no momento do impacto.

O operador declarou ter descido à vala com outros funcionários para prestar auxílio e disse que se retirou do local em seguida por ter entrado em choque com ocorrido, ressaltando que mantinha relação de amizade com a vítima.

O caso foi registrado como homicídio culposo — quando não há intenção de matar — no 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba, onde as circunstâncias serão apuradas.

A Sabesp lamentou a morte do funcionário da empresa Enotec e informou que presta assistência à família do trabalhador. A concessionária declarou que acompanha as apurações e colabora com o trabalho das autoridades.

As empresas AMZS e Enotec foram procuradas para comentar o caso, mas não apresentaram manifestação até a publicação deste texto.