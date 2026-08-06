Passagens serão registradas por sensores/Foto: Reprodução

Sistemas de pedágio eletrônico sem cancela foram homologados para trechos de três rodovias federais. O modelo, conhecido como free flow, permite a identificação dos veículos sem a necessidade de redução da velocidade ou parada em uma praça de cobrança.

As autorizações abrangem trechos administrados pelas concessionárias Nova 381, responsável pela BR-381 em Minas Gerais; Way 262, na BR-262/MG; e Nova 364, responsável pela BR-364.

No sistema, pórticos instalados sobre a pista utilizam sensores, câmeras e equipamentos de leitura para registrar a passagem dos veículos. A cobrança pode ser associada a uma etiqueta eletrônica ou realizada por meio da identificação da placa.

Motoristas sem etiqueta devem consultar os canais disponibilizados pelas concessionárias para verificar e pagar as tarifas dentro do prazo estabelecido. A falta de pagamento pode resultar em multa por evasão de pedágio, conforme as regras de trânsito.

A homologação atesta que os equipamentos atendem aos requisitos técnicos exigidos para o funcionamento do sistema. Os atos foram publicados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União, na página 148.