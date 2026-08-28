TV Brasil mostra segunda semifinal do reality show Duelo de Guitarras

O Duelo de Guitarras revela na competição deste sábado (29), às 13h30, na TV Brasil, o segundo participante a disputar o prêmio, na próxima semana, após as semifinais. Pedro Hills já garantiu presença na decisão do reality show musical apresentado pelo canal público ao vencer Roger Oliveira.

No penúltimo confronto, Lucas Moscardini vai enfrentar Lui Rabello. Só a vitória interessa para um deles seguir adiante. A dupla vai fazer solos em dois ritmos na segunda semifinal. Vale estratégia e muito talento para apresentar a melhor performance e passar de fase rumo à final.

A prova traz um dos duelos mais acirrados do reality. Mosca escolheu o blues, enquanto Lui Rabello decidiu pelo xote e baião. Cada um leva uma série de vantagens no gênero selecionado para a disputa que assegura ao vencedor a chance de avançar para o último desafio.

A dupla ganha mentoria direta e individual com os jurados Navalha Carrera e João Gaspar. Os especialistas destacam o crescimento de ambos durante o programa desde a etapa de classificação até os confrontos eliminatórios.

Navalha Carrera e João Gaspar elogiam o carisma e a personalidade de cada artista. Também dão toques específicos em relação ao modo de cada um dos postulantes à final tocar. E ainda contribuem no aprendizado com orientações em busca de maior precisão.

Depoimentos repletos de emoção

“Conversei muito com a Lui. Falei para gente se divertir. Estou curioso com o que vem pela frente. Genuinamente gosto desse gênero, o blues, apesar de não tocar todos os dias. Tenho uma certa familiaridade e um fraseado”, comenta Mosca.

O guitarrista analisa a estratégia da amiga e adversária que ele tanto admira.

“É uma responsabilidade tocar contra a Lui. Ela escolheu o xote. Fiquei nervoso. É um frio na barriga. Sempre tivemos esse clima de amizade. Então é uma satisfação grande”, avalia.

Durante a mentoria, na conversa com Navalha Carrera e João Gaspar, ele experimenta colocar em prática as dicas dos jurados. “Estou estudando quais caminhos seguir. Meu maior lance é a harmonia: como encaixar de maneira homogênea”, reflete.

“Tentei ouvir cada detalhe dos comentários na mentoria. Assim, você já vai com mais confiança, identifica os pontos fortes e fracos e o que você precisa trabalhar”, relata o concorrente, apreensivo antes da competição.

Ele reconhece os desafios do reality exibido pela TV Brasil.

“O xote é páreo duro. Não é a minha linguagem. A Lui me levou para o Nordeste. Clima de tensão. Estou na expectativa. No blues, acho que fui um pouco melhor, encaixei umas frases. Mas no xote e baião, a Lui me superou”, comenta sobre o desconforto. “Eu tive um bom desempenho, não foi incrível, mas consegui fazer um fraseado legal”, admite.

Integrante da banda Altas Horas, do programa homônimo, por 16 anos, Lui Rabello é econômica ao ponderar sobre sua impressão a respeito da disputa com tantos jovens. “Quero deixar a marquinha da minha participação”, afirma.

“Quando eu entrei no reality, eu sabia que era um risco. Uma pessoa com uma trajetória tocando com gente muito mais nova. Estou aprendendo com eles. Eles me dão muita energia e me tiraram da zona de conforto”, declara a baiana.

Quanto à mentoria e aos ensaios, ela também se mostra comedida. “Não deu tempo de mudar muita coisa, mas eu tentei aprimorar. Eu fui me defender em algo que já conhecia e busquei melhorar”, argumenta ao explicar a escolha por ritmos com os quais tinha mais segurança.

Sobre o programa

Formado por 16 episódios, o reality show musical Duelo de Guitarras promove disputas entre seis artistas que tocam estilos diversos em busca da premiação na guitarra elétrica. O novo formato foi criado pelo produtor Julio Carvana com o diretor Marcio Vianna, que assina o roteiro.

O programa inédito na telinha é conduzido pelo apresentador Dimi, guitarrista e entusiasta do instrumento.

No papel dos jurados, a produção convidou duas figuras com grande destaque no cenário brasileiro, virtuoses na guitarra com grande domínio dos estilos musicais e muito conhecimento sobre a história de cada ritmo: Navalha Carrera e João Gaspar. Eles atuam como mentores dos seis participantes.

O primeiro critério considerado pelos jurados é a técnica e a precisão, com valor de 5 e 10 pontos. Depois, eles também avaliam a emoção e a criatividade com a mesma pontuação. Durante o programa, os competidores comentam as apresentações dos colegas e manifestam suas impressões. Os próprios participantes também analisam seu desempenho no palco.

Concorrentes

Pedro Hills – Roqueiro clássico, fã dos grupos da década de 1960 e 1970, participa de uma banda com o irmão.

Roger Oliveira – Carioca do subúrbio, começou tocando na igreja e mostra versatilidade nos ritmos.

Gabi Terra – Capixaba que tem um trabalho autoral forte, com sonoridades experimentais.

André Sampaio – Ex-guitarrista da consagrada banda Ponto de Equilíbrio, experiente em ritmos africanos e não convencionais.

Lui Rabello – Baiana, foi integrante por 16 anos da Banda Altas Horas, do programa homônimo e, com isso, ganhou muita agilidade para improvisar e encontrar sua expressão em qualquer ritmo.

Lucas Moscardini – Metaleiro moderno, capaz de executar centenas de notas precisas por segundo e de tirar muita emoção da guitarra.

Dinâmica da atração

O sexteto convive numa casa equipada com um estúdio de gravação e com áreas para conversar, ensaiar e criar. Os guitarristas participam de uma vivência artística com direito a workshops ministrados por experientes profissionais.

Durante todo o processo, os guitarristas eliminados seguem na casa e no convívio diário de atividades para apoiar os finalistas, torcer pelos colegas e mostrar também o seu talento em jams e ensaios descontraídos.

Muito mais que uma competição, Duelo de Guitarras é um reality inovador em que o aprendizado e a criação artística convidam o público a conhecer mais sobre os ritmos e sobre o instrumento, além de poder acompanhar os músicos cheios de personalidade e talento.

De acordo com o apresentador Dimi, “essa é uma competição onde um guitarrista vence, mas ninguém sai perdendo”.

Os artistas têm tempo livre durante as gravações e, entre outras convivências, decidiram reformar uma guitarra antiga que estava na casa apenas como objeto cenográfico, revelando também essa competência. As ações foram gravadas e entraram na edição do programa.

Os competidores puderam, um de cada vez, tocar com o veterano Victor Biglione na sua visita ao reality. O resultado foi um dia de solos que passam por todos os ritmos abordados na temporada, com muita emoção compartilhada pelo sexteto.

Para trazer mais diversão e transformar o reality num jogo lúdico, diversas dificuldades aleatórias são sorteadas pelos participantes, tirando cada um deles da sua zona de conforto e convidando-os a mergulhar no universo do improviso. Entre as surpresas do jogo estão desafios como executar o solo sem uma palheta ou apenas com parte das cordas da guitarra, por exemplo.

O resultado é uma viagem musical com muito aprendizado para quem participa e também para quem assiste, porque são apresentadas, numa linguagem simples e popular, as nuances do instrumento e os caminhos da criação artística.

Valorização do conteúdo independente

O reality show Duelo de Guitarras ganha exibição semanal inédita na programação da TV Brasil desde o início de julho. O programa foi realizado por meio do Prodav. A emissora pública é um dos canais que mais apresenta produções independentes nacionais. Além de ser uma grande apoiadora das obras dessa natureza no mercado audiovisual do país, a TV Brasil ainda fomenta novos realizadores.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Duelo de Guitarras – nono programa – sábado, dia 29/8, às 13h30, na TV Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por EBC.

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