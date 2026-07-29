29/07/2026
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Ufac prorroga por 12 meses validade de seletivo para professor

Resultado ficará válido até dezembro de 2027

Por Dry Alves, ContilNet
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Ufac prorroga por 12 meses validade de seletivo para professor
Medida alcança seleção para professor/Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) prorrogou por mais 12 meses a validade do resultado final de um processo seletivo simplificado destinado à contratação de professores substitutos.

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A medida alcança a seleção realizada por meio do Edital Prograd nº 59/2025. O resultado final havia sido homologado em 16 de dezembro de 2025 e permanecerá válido por mais um ano a partir de 16 de dezembro de 2026.

Com a prorrogação, a universidade poderá convocar candidatos aprovados durante o novo período de validade, conforme as necessidades acadêmicas e administrativas da instituição. A medida, entretanto, não representa uma convocação automática.

Os processos seletivos para professores substitutos são utilizados para suprir afastamentos temporários, licenças e outras situações que provoquem carência de docentes. As contratações dependem da existência de vagas e do cumprimento das regras estabelecidas no edital.

Os candidatos devem acompanhar os canais oficiais da Ufac para verificar eventuais convocações, prazos para apresentação de documentos e orientações sobre a contratação.

A prorrogação foi formalizada pela Portaria nº 2.442, publicada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União. O documento é assinado pela reitora Margarida de Aquino Cunha.

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