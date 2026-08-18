Vídeo mostra gado e trabalhadores correndo de incêndio em MT

Animais correm enquanto fogo toma pasto/Foto: Reprodução

Um vídeo registrado em uma propriedade rural de Jangada, a cerca de 82 quilômetros de Cuiabá, mostra bois e trabalhadores correndo para escapar de um incêndio florestal que avançava sobre a pastagem. As imagens circularam nas redes sociais nesta segunda-feira (17).

Na gravação, os animais aparecem atravessando uma área tomada pela fumaça, enquanto as chamas se espalham rapidamente pelo pasto. Funcionários da fazenda também tentam deixar o local diante da aproximação do fogo.

O incêndio começou na sexta-feira (14) e atingiu pastagens e propriedades próximas à BR-364. Áreas localizadas no sentido do município de Acorizal também ficaram ameaçadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas, monitorar os focos e evitar que o incêndio atingisse outras propriedades rurais. A operação contou ainda com apoio da Defesa Civil, da Polícia Militar e de equipes aéreas.

Ainda não há informações oficiais sobre animais feridos, pessoas atingidas ou a extensão total da área destruída. A causa do incêndio também deverá ser investigada.

O Corpo de Bombeiros reforçou que o uso do fogo para limpeza e manejo rural está proibido nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal até 30 de novembro de 2026. Denúncias podem ser feitas pelos números 193 e 190.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles