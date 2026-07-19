Virginia e Vini Jr. desembarcam em Goiânia após viagem à Itália

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Vini Jr., desembarcaram na capital de Goiás na tarde deste domingo (19). O casal retornou ao Brasil após um período de férias e comemorações na Itália em razão do aniversário do jogador de futebol.

Imagens registradas pelo portal LeoDias flagraram o momento exato do pouso e do desembarque na pista da capital goiana. A viagem de retorno transcorreu a bordo do jatinho particular pertencente à empresária. Logo após a aterrissagem, ambos deixaram as dependências aeroportuárias de forma célere em veículos de apoio, optando por não conceder declarações ou responder aos questionamentos dos profissionais de imprensa que os aguardavam no local.

O domingo também marcou o regresso dos filhos de Virginia — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo —, que chegaram a Goiânia na mesma data. As crianças foram recepcionadas pelo pai, o cantor sertanejo Zé Felipe. O músico utilizou seus perfis oficiais nas redes sociais para compartilhar com os seus seguidores registros fotográficos e vídeos da tarde de convivência com os três filhos pequenos.

De acordo com informações publicadas pelo portal LeoDias, a influenciadora e o atleta devem permanecer juntos em território nacional ao longo dos próximos dias. O cronograma prevê o acompanhamento do casal no Brasil até a próxima sexta-feira, dia 24 de julho. Após esse período de descanso, Vini Jr. tem viagem programada de volta ao continente europeu para se reapresentar oficialmente à comissão técnica do Real Madrid para o início das atividades da temporada.

A temporada do casal no exterior movimentou o noticiário de celebridades e a imprensa internacional. Conforme levantamento divulgado pelo veículo de comunicação britânico The Sun, o jogador e a empresária desembolsaram uma quantia estimada em R$ 6,8 milhões para custear o aluguel de um superiate de luxo, utilizado como base logística para navegar pela costa italiana.

O roteiro turístico incluiu passagens pelas praias e balneários da Sardenha, uma das ilhas mais exclusivas do mar Mediterrâneo. Além dos momentos de lazer marítimo, Virginia Fonseca e Vini Jr. também se deslocaram até a cidade de Milão, na região da Lombardia, onde compareceram à apresentação musical do cantor porto-riquenho Bad Bunny.