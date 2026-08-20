AJEB Nacional reúne escritoras de 15 estados em ampla programação na Bienal do Livro de São Paulo

Participação terá lançamentos, sessões de autógrafos, rodas de conversa, revista literária e premiação do primeiro concurso nacional da entidade

A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, AJEB Nacional, participará da 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo com uma das mais amplas mobilizações de sua história. Representantes de 15 coordenadorias estaduais estarão reunidas no Distrito Anhembi, entre os dias 5 e 9 de setembro, para uma programação que inclui lançamentos de coletâneas e obras individuais, sessões de autógrafos, rodas de conversa, sarau, revista literária e a premiação do primeiro concurso promovido nacionalmente pela entidade.

A Bienal será realizada de 4 a 13 de setembro e terá a Espanha como país convidado de honra. A escolha amplia o intercâmbio cultural e editorial e fortalece o diálogo entre a literatura brasileira, a produção em língua espanhola e os diferentes territórios culturais da América Latina.

No Espaço Leia Mais, a AJEB reunirá autoras do Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A programação traduz o lema “Pela União e Integração de todas as Ajebianas do Brasil” e levará à maior feira literária da América Latina a diversidade de vozes, temas, gêneros e identidades regionais que compõem a produção da entidade.

Para a presidente da AJEB Nacional, Irislene Morato, a presença conjunta das coordenadorias representa mais do que uma participação institucional. Simboliza o fortalecimento de uma rede feminina construída pela literatura, pelo jornalismo e pela preservação da memória.

“Chegaremos à Bienal levando muitos Brasis dentro de nossos livros. Cada coordenadoria traz a voz de sua região, suas paisagens, suas memórias e a experiência de mulheres que encontraram na palavra uma forma de presença e transformação. Reunir ajebianas de tantos estados em São Paulo mostra a força de uma entidade que cresce pela união, acolhe a diversidade e acredita na literatura como instrumento de inclusão e mudança social”, afirma Irislene.

A programação começa no sábado, 5 de setembro, com a participação da AJEB Rondônia e o lançamento das coletâneas Porto Velho em Poesia e Rondônia em Poesia. No domingo, 6, a AJEB Mato Grosso apresentará a coletânea Alma em Palavras, reunindo produções de alcance nacional e estadual.

Encontro nacional e diálogo entre coordenadorias

Um dos momentos centrais ocorrerá na segunda-feira, 7 de setembro, das 10h20 às 12h20, em espaço de sala reservado à AJEB Nacional. O encontro terá o lançamento de coletâneas nacionais e estaduais, a apresentação das coordenadorias presentes e uma roda de conversa voltada à literatura, à memória e à integração institucional.

Durante a atividade, a AJEB Sergipe apresentará informações sobre o VII Encontro Nacional e VI Internacional da AJEB, previsto para junho de 2027, em Aracaju. A programação também contará com a roda de conversa “A Casa de Juvenal Galeno e a AJEB”, conduzida por Francisca Maura Isidório, da Secretaria de Cultura da AJEB Ceará.

O encontro será seguido por um almoço de confraternização entre as participantes. No fim da tarde, a programação prosseguirá nos balcões do Espaço Leia Mais, com lançamentos individuais e coletivos das coordenadorias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sergipe, Ceará e Pará.

Entre as publicações apresentadas nesse dia estarão Mulheres em Versos, da AJEB Rio de Janeiro; Ecoando Sergipe: Narrativas Femininas, da AJEB Sergipe; Menina Mulher – Cheiro e Sabor do Pará e a revista História e Memória AJEB-PA.

Na terça-feira, 8 de setembro, os balcões da AJEB Nacional receberão escritoras de diferentes regiões em uma sequência de lançamentos e sessões de autógrafos. Entre os destaques estarão Mulheres Transformadoras, da AJEB Sergipe; Entre Palavras e Marés, da AJEB Bahia; as coletâneas resultantes dos encontros nacionais da entidade; e Palavras, da AJEB Rio Grande do Sul.

A programação também contará com lançamentos individuais das coordenadorias do Espírito Santo, Sergipe e Minas Gerais, além da presença de autoras da AJEB São Paulo e da AJEB Ceará.

A literatura produzida por mulheres acreanas também estará presente na Bienal. Na quarta-feira, 9 de setembro, das 15h às 16h, a AJEB Acre lançará, no Balcão 4 do Espaço Leia Mais, a coletânea Letras de Mulher II e Rimas Salpicadas, livro mais recente da escritora Edir Marques.

Letras de Mulher II reúne diferentes vozes femininas e apresenta ao público nacional um recorte da produção literária contemporânea do Acre. Já Rimas Salpicadas leva à Bienal a obra de Edir Marques, escritora que construiu uma trajetória marcada pela dedicação à literatura, à cultura e à formação de novas autoras.

A presença das duas publicações amplia a circulação da literatura produzida por mulheres acreanas e reafirma a força da Amazônia na programação de um dos maiores encontros editoriais do continente.

No mesmo horário, haverá atividades das coordenadorias do Maranhão, Minas Gerais e Piauí. A AJEB Piauí lançará a coletânea A Palavra é Delas, enquanto as demais representações promoverão lançamentos individuais.

Serviço

9 de setembro, das 15h às 16h

Lançamento da coletânea Letras de Mulher II, da AJEB Acre, e de Rimas Salpicadas, livro mais recente da escritora Edir Marques.

Revista literária e concurso nacional inéditos

O encerramento institucional ocorrerá das 19h20 às 20h20, com o lançamento da primeira edição da Revista Literária da AJEB Nacional e a premiação do 1º Concurso Literário AJEB Nacional, que tem como tema “Inclusão Social”.

Inédito na trajetória da entidade, o concurso foi criado para estimular a produção literária, revelar vozes e ampliar o debate sobre uma sociedade capaz de reconhecer diferenças, romper barreiras e assegurar participação e dignidade a todas as pessoas.

Irislene Morato conduzirá a cerimônia e fará a entrega dos reconhecimentos às vencedoras.

“Este primeiro concurso nacional nasce de uma convicção muito clara. A literatura não pode permanecer indiferente às pessoas que ainda lutam para serem vistas, ouvidas e respeitadas. Premiar textos sobre inclusão social é reconhecer a palavra como uma forma de acolhimento, consciência e transformação. Para mim, será uma emoção entregar essa premiação e celebrar autoras que colocaram sua sensibilidade a serviço de um tema tão necessário”, destaca a presidente nacional.

A revista, também dedicada à inclusão social, reunirá produções literárias e reflexões de ajebianas de diferentes partes do país. O lançamento consolida uma nova frente de circulação da produção intelectual da associação e fortalece a integração entre suas coordenadorias.

Após a cerimônia, as participantes estarão reunidas em um jantar de união e encerramento. O encontro celebrará os lançamentos, as autoras premiadas e a presença coletiva da AJEB na Bienal.

Mais do que ocupar balcões e salas, a participação da entidade pretende tornar visível uma rede de mulheres que escreve, pesquisa, preserva memórias e ajuda a formar novas leitoras.

Durante cinco dias, diferentes sotaques e paisagens estarão reunidos por uma mesma matéria-prima, a palavra.

Serviço

AJEB Nacional na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Período da Bienal

4 a 13 de setembro de 2026

Programação da AJEB

5 a 9 de setembro de 2026

Local

Distrito Anhembi

Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana, São Paulo

Espaço

Leia Mais – Rua E, Estande 10

Atividades centrais

7 de setembro, das 10h20 às 12h20

Lançamentos nacionais e estaduais, apresentação das coordenadorias e roda de conversa da AJEB Nacional

9 de setembro, das 15h às 16h

Lançamento de Letras de Mulher II, da AJEB Acre

9 de setembro, das 19h20 às 20h20

Lançamento da Revista Literária e premiação do 1º Concurso Literário AJEB Nacional

Conteúdo Original / Fonte: Ascom