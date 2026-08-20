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“Emergência 53”: conheça nova série médica do criador de “Sob Pressão”

Produção reúne drama médico e conflitos pessoais

Por Redação ContilNet
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“Emergência 53”: conheça nova série médica do criador de “Sob Pressão”

A nova série do Globoplay, “Emergência 53”, chegou nesta quinta (20) para o público com seus primeiros cinco episódios. Desta vez, a trama foca na rotina intensa e no drama dos profissionais que atuam na linha de frente de uma unidade móvel de urgência.

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Estrelada por Yara de Novaes, Emilio Dantas, Valentina Herszage, Ana Hikari, Jaffar Bambirra e mais, em cada episódio acompanhamos a equipe de médicos lidando com os encontros do profissional com problemas pessoais. Seja um parto no meio dos escombros em uma comunidade, um infarto de um político acompanhado da amante e outros cenários, a série perpassa o cotidiano agitado dos socorristas.

A série também marca o mais recente trabalho no audiovisual de Fernanda Montenegro, que vive Dona Laura, mãe de Irene (Yara Novaes), uma idosa que gosta da vida boêmia de jogatina, álcool e fumo e passa por questões de saúde. Além de seu último trabalho, ela trabalha ao lado do filho, Claudio Torres, e do genro, Andrucha Waddington, que são os criadores da série.

“Foi um desafio fazer a Laura. Gostando do bingo, de beber, de fumar, mas é um bom caráter, uma alma positiva, uma mulher vivida e um personagem muito rico, muito bonito. Espero ter dado conta”, declarou a veterana em entrevista ao Gshow.

Waddington e Torres, acompanhados do médico Márcio Maranhão, voltam a colaborar juntos após a trama de sucesso “Sob Pressão”, que contou com cinco temporadas e um episódio duplo especial de Covid-19.

Na próxima quinta (27), os cinco episódios finais de “Emergência 53” chegam ao Globoplay.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos
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