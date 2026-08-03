Dados do Sinesp apontam média de duas vítimas por dia no estado

De acordo com os números, houve aumento de 22,75% na comparação entre 2025 e 2026. — Foto: Reprodução

O Acre registrou 286 vítimas de estupro de vulnerável entre janeiro e junho de 2026, segundo dados do painel do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). O levantamento aponta uma média de duas vítimas por dia no estado durante o primeiro semestre.

De acordo com os números, houve aumento de 22,75% na comparação entre 2025 e 2026, considerando o mesmo período de janeiro a junho. A taxa registrada pelo Acre foi de 64,43 vítimas para cada 100 mil habitantes.

Os dados mostram que a maior parte das vítimas é do sexo feminino. Ao todo, foram 252 meninas e mulheres identificadas nos registros, enquanto 33 vítimas eram do sexo masculino. Um caso aparece sem informação de sexo.

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Na divisão por meses, abril concentrou o maior número de registros, com 61 vítimas, seguido por junho, com 54, maio, com 51, março, com 49, janeiro, com 39, e fevereiro, com 32 casos.

O crime de estupro de vulnerável é caracterizado pela violência sexual praticada contra pessoas que, por idade ou condição específica, não possuem capacidade de consentir com o ato, como crianças e adolescentes menores de 14 anos.

Os dados do Sinesp consideram os registros informados pelos órgãos de segurança pública dos estados e fazem parte do monitoramento nacional da criminalidade. No ranking entre os estados, o Acre aparece com 286 vítimas registradas no período, enquanto unidades como São Paulo (6.579), Paraná (2.534), Rio de Janeiro (2.317) e Pará (2.302) concentraram os maiores números absolutos.

Conteúdo Original / Fonte: Sinesp