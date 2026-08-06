Acre vai sediar maior evento de inovação e bioeconomia da Amazônia

O Acre será sede, entre os dias 17 e 19 de setembro, de um dos principais eventos de inovação, bioeconomia e empreendedorismo da Amazônia. O Inova Amazônia Summit 2026 acontecerá na Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, e já está com inscrições abertas para o público.

O evento foi destaque na programação do estúdio do ContilNet durante a sexta noite da Expoacre 2026. Em entrevista, a analista do Sebrae Acre, Katielle Maia, explicou que esta será a primeira vez que o estado recebe o encontro, promovido pelo Sebrae Acre em parceria com o Sebrae Nacional.

“É o nosso Inova Amazônia Summit, um evento nacional que acontece principalmente na região Norte, na Amazônia. Ele já teve outras edições e, este ano, será sediado aqui pelo Acre”, destacou.

Segundo ela, a programação contará com palestrantes de renome nacional e atividades voltadas não apenas aos empresários, mas também a estudantes, pesquisadores, empreendedores e qualquer pessoa interessada em inovação e desenvolvimento sustentável.

“Nós vamos ter uma programação recheada com pessoas de renome nacional para capacitar não somente os nossos empresários locais, mas todas as pessoas que vierem exclusivamente para esse evento. Vai ser um grande evento também para a nossa cidade”, afirmou.

Katielle ressaltou que a proposta do Summit é discutir como a inovação pode impulsionar o empreendedorismo e gerar desenvolvimento econômico sustentável na Amazônia.

“Vamos tratar de inovação, vamos tratar de Amazônia e de como isso pode ajudar o empreendedorismo a crescer no nosso estado e também na região Norte”, disse.

A edição de 2026 reunirá empreendedores, startups, investidores, pesquisadores, representantes do setor público, grandes empresas e lideranças de todo o país em uma programação voltada à geração de negócios, networking e fortalecimento da bioeconomia amazônica. Na edição anterior, realizada no Amapá, o evento reuniu mais de 7 mil participantes e movimentou cerca de R$ 800 mil em negócios.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio da página oficial do Inova Amazônia Summit 2026. A programação completa será divulgada nas próximas semanas.

Assista a transmissão ao vivo da Expoacre 2026: