Acreano desaparece durante viagem pela Bolívia e família pede ajuda

Homem iniciou viagem sozinho a partir de Rondônia e sumiu no último dia 5 de julho/ Foto: Reprodução

O acreano Túlio Fernandes Pereira, de 42 anos, está desaparecido desde o último dia 5 de julho, após interromper o contato com a família enquanto retornava de uma viagem pela Bolívia. Sem notícias há quase duas semanas, parentes registraram o desaparecimento e fazem um apelo para que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja comunicada às autoridades.

De acordo com os familiares, Túlio saiu sozinho de Guajará-Mirim (RO), para onde havia viajado em meados de maio de 2026 como turista. Em seguida, atravessou a fronteira para a Bolívia e, durante boa parte da viagem, manteve contato frequente por telefone e mensagens.

O último contato ocorreu quando ele informou que estava voltando ao Brasil. Na ocasião, disse que havia deixado o Departamento de Santa Cruz e se encontrava em Puerto Ustáriz, no Departamento de Beni. Desde então, o celular deixou de atender ligações e as mensagens não foram mais respondidas.

Segundo a família, Túlio não possui parentes, amigos ou qualquer outro vínculo conhecido em território boliviano, fator que aumenta a preocupação e dificulta a obtenção de informações sobre seus últimos deslocamentos. Diante do desaparecimento, os familiares solicitaram que as autoridades brasileiras e bolivianas atuem de forma conjunta nas buscas, inclusive com o apoio da representação consular brasileira, se necessário.

A Polícia da Bolívia divulgou um comunicado oficial de pessoa desaparecida informando que Túlio foi visto pela última vez por volta das 15h do dia 5 de julho. Conforme a descrição, ele mede 1,63 metro de altura, tem pele morena, porte físico médio, cabelos pretos e cacheados e barba na região da boca. No momento do desaparecimento, vestia calça jeans azul e camiseta cinza de gola careca.

As investigações são conduzidas pelo sargento Jesus Paucara Mamani, da polícia boliviana, que trabalha na coleta de informações que possam levar à localização do brasileiro.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Túlio Fernandes Pereira pode entrar em contato com os familiares pelos telefones (68) 99956-2648 e (68) 99988-8301, ou diretamente com o investigador responsável pelo caso, no número +591 63253088. Informações também podem ser repassadas pelos canais oficiais das autoridades bolivianas.