Alan afirmou que a reação da aliada foi natural diante da expectativa criada em torno de seu nome

Alan Rick e Fernanda Hassem/Foto: Reprodução

O senador Alan Rick, pré-candidato ao Governo do Acre, admitiu nesta quarta-feira (5) que a ex-prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem ficou chateada após não ser escolhida como candidata a vice em sua chapa, mas garantiu que o episódio já foi superado.

Durante sabatina promovida pelo ContilNet na Expoacre 2026, Alan afirmou que a reação da aliada foi natural diante da expectativa criada em torno de seu nome, mas ressaltou que os dois já conversaram e seguem alinhados politicamente.

“É normal que a Fernanda tenha, de alguma maneira, se chateado no primeiro momento, porque, claro, olha o tamanho do quadro que é a Fernanda. Ela foi uma das melhores prefeitas do Acre. Mas já está tudo pacificado entre a gente”, declarou.

Segundo o senador, os dois conversaram ainda nesta quarta-feira sobre estratégias para fortalecer a campanha na região do Alto Acre.

“Nós conversamos hoje, inclusive, sobre algumas estratégias para a gente avançar na nossa campanha no Alto Acre. A Fernanda tem maturidade, é uma das pessoas mais politizadas do nosso estado”, afirmou.

Alan também explicou que a escolha do empresário Ricardo Leite, conhecido como Rico, levou em consideração o perfil técnico e a capacidade de dialogar com o setor produtivo.

De acordo com o pré-candidato, Rico agrega experiência em gestão e empreendedorismo, além de possuir uma ampla rede de contatos para atração de investimentos ao Acre. Por outro lado, reconheceu que o empresário não tem trajetória política, característica que, em sua avaliação, também pode representar um diferencial.

Ao comentar o processo de definição da chapa, Alan citou ainda a empresária Ana Paula Correia, que também era cotada para a vaga de vice. Segundo ele, ela decidiu retirar seu nome da disputa para evitar divisões internas e deixou a decisão entre Fernanda Hassem e Rico.

Ao final, o senador reforçou que a ex-prefeita permanece integrada ao projeto político.

“A Fernanda foi excepcional depois de tudo o que passou e está conosco, está na campanha e vamos para cima nessa eleição”, concluiu.

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