Alan Rick reúne multidão durante comício em Sena Madureira

O candidato ao Governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), reuniu uma multidão durante uma carreata realizada na noite desta quarta-feira (23), em Sena Madureira. O ato político contou com a participação de apoiadores e lideranças locais.
A concentração ocorreu na Praça do Bosque. De lá, a carreata percorreu as principais ruas da cidade, levando apoiadores às ruas e movimentando o município durante a noite.
O percurso terminou na rua Siqueira Campos, no centro, onde foi realizado um comício com a presença de Alan Rick e de outras lideranças políticas que integram o grupo.
Durante o evento, Alan Rick reafirmou seu compromisso com Sena Madureira e destacou a intenção de trabalhar pelo desenvolvimento do município e em favor da população.
Entre os temas abordados pelo candidato esteve o fortalecimento do setor rural, considerado por ele uma área estratégica para a economia local. Alan também destacou o compromisso de trabalhar pela construção de uma ponte ligando o Segundo Distrito ao restante da cidade.
“Quero assumir um compromisso com Sena Madureira e com a população. Vamos trabalhar para fortalecer o setor rural, melhorar a infraestrutura e buscar soluções para demandas históricas, como a construção da ponte do Segundo Distrito”, afirmou Alan Rick.
Veja o vídeo: