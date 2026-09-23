Aliado de Mailza, Ulysses aparece em reunião com Alan Rick e foto repercute

Procurado pelo ContilNet para explicar a situação, Ulysses demonstrou irritação com as interpretações feitas a partir da fotografia

O encontro aconteceu na noite desta terça-feira/Foto: Reprodução

Uma fotografia que circulou nas redes sociais nesta quarta-feira (23) colocou o deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) no centro de uma saia justa na reta final da campanha eleitoral no Acre. Candidato à reeleição e aliado da governadora Mailza Assis (PP), Ulysses aparece em um encontro com empresários ao lado do senador Alan Rick (Republicanos), adversário de Mailza na disputa pelo Governo do Estado.

O encontro ocorreu na noite desta terça-feira (22), no Restaurante Inácio, em Rio Branco. A presença dos dois no mesmo evento ganhou repercussão justamente pelo posicionamento político de Ulysses nesta eleição. O parlamentar integra o União Brasil, partido que compõe a Federação União Progressista ao lado do PP, legenda de Mailza.

Procurado pelo ContilNet para explicar a situação, Ulysses demonstrou irritação com as interpretações feitas a partir da fotografia.

“Ah, eu tô de saco cheio disso”, respondeu o deputado.

Segundo Ulysses, o encontro foi promovido por um empresário que apoia tanto a candidatura de Alan Rick ao Governo quanto sua campanha para deputado federal. Ele afirmou que os dois participaram da reunião de forma independente e fizeram suas próprias manifestações aos presentes.

“Eu fui numa reunião de uma empresa, os funcionários da empresa, que o cara apoia o Alan e me apoia. O Alan falou por ele, e eu falei por mim. Tão simples”, explicou.

O deputado também reafirmou ao ContilNet que permanece no grupo político de Mailza e negou que sua presença ao lado de Alan represente qualquer mudança de apoio na disputa pelo Palácio Rio Branco.

“Eu sou com a Mailza, eu sou Mailza, todo mundo sabe disso. Alguém viu eu falando alguma coisa lá? Tem alguém lá pedindo voto pro cara, eu apoiando o cara? E, quando eu falei, ainda falei: ‘Eu apoio a Mailza’. Muito simples”, declarou.

Ulysses disse ainda que não deixaria de comparecer ao encontro simplesmente porque Alan Rick também estaria presente. De acordo com o parlamentar, o empresário responsável pela reunião apoia candidatos de diferentes grupos políticos nesta eleição.

“O cara apoia o Alan e me apoia pra federal, e apoia outras pessoas pra estadual e outras pessoas pra Senado e o caramba. Aí eu não vou lá fazer minha fala porque o Alan vai fazer a dele? Ele faz a fala dele, eu faço a minha”, afirmou.

Ao comentar a repercussão provocada pela fotografia, Ulysses classificou o episódio como tentativa de criar uma interpretação política sobre sua participação no evento.

“O pessoal gosta de criar conversinha, né?”, concluiu.