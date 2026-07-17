Gestão de Alysson mantém aprovação acima de 50%/Foto: Reprodução

A gestão do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (Progressistas), alcançou 50,68% de aprovação entre os eleitores da capital acreana. O resultado consta em uma pesquisa realizada pela Delta Agência de Pesquisa, encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (17).

O levantamento mostra ainda que 28,41% dos entrevistados desaprovam a administração municipal. Outros 19,09% avaliaram a gestão de maneira indiferente, enquanto 1,82% não souberam ou preferiram não responder.

Apesar de permanecer acima de 50%, a aprovação de Alysson recuou na comparação com a rodada anterior da pesquisa, apresentada em 9 de junho. Na ocasião, 53,69% dos participantes disseram aprovar o trabalho do prefeito. A diferença entre os dois levantamentos representa uma queda de 3,01 pontos percentuais.

No mesmo intervalo, a desaprovação avançou 2,64 pontos, passando de 25,77% para 28,41%. Já a parcela dos entrevistados que se declarou indiferente caiu de 19,82% para 19,09%.

Também houve aumento entre aqueles que não responderam ou disseram não saber avaliar a administração. Esse grupo representava 0,72% dos entrevistados em junho e agora corresponde a 1,82%.

Mesmo com a redução registrada na aprovação, o saldo da avaliação continua favorável ao prefeito. A distância entre os índices de aprovação e desaprovação é de 22,27 pontos percentuais.

A pesquisa sobre a gestão municipal ouviu exclusivamente eleitores de Rio Branco. Informações sobre número de entrevistados, período de coleta e margem de erro não foram apresentadas no conteúdo divulgado.