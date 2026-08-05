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Alysson fala de notícia positiva sobre nota no Ideb: “Spoiler maravilhoso”

A confirmação oficial dos dados consolidados pelo Ministério da Educação

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Alysson fala de notícia positiva sobre nota no Ideb: “Spoiler maravilhoso”
Prefeito Alysson Bestene/Foto: ContilNet

Durante um evento de entrega de cestas básicas a famílias atendidas pelo CRAS, na Expoacre 2026, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, adiantou uma informação à imprensa: os índices de qualidade da educação básica avançaram, de acordo com uma nota que ele recebeu.

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Com um “spoiler” otimista sobre os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o chefe do executivo municipal destacou que a nota do município teve uma ampliação significativa em relação ao último levantamento.

““Eu tive aí um spoiler maravilhoso. Nós ampliamos a nossa nota do último IDEB. E eu, recentemente, na Secretaria de Educação, e agora como prefeito, recebi uma notícia dessa. É aqui na Expoacre que a gente vai fazer essa grande festa, se realmente se concretizar essa nossa nota que a gente acaba de receber aí. Eu não vou falar ainda, mas eu vou esperar ser publicado para a gente poder fazer essa grande notícia e apresentar para a população de Rio Branco que a gente está no rumo certo”, comemorou.

Alysson destacou, ainda, que investir na educação é o caminho. “A educação é essa grande ferramenta que transforma um país, uma cidade e um estado. Lá na educação básica, nos nossos pequenos, que a gente tem buscado cuidar com muito carinho e amor, investindo na educação para preparar o futuro deles. A gente está no caminho certo, porque a gente tem recebido notas importantíssimas a nível nacional”, afirmou.

A confirmação oficial dos dados consolidados pelo Ministério da Educação ainda aguarda a publicação oficial.

Veja o vídeo:


 

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