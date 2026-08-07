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Ana Castela atrai multidão de crianças e fãs para arena lotada da Expoacre

Conhecida como a "Boiadeira", cantora sertaneja foi a atração principal na capital e reuniu público de todas as idades

Por Fhagner Soares, ContilNetAtualizado
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Ana Castela atrai multidão de crianças e fãs para arena lotada da Expoacre
Maior feira de negócios e entretenimento do estado entra na reta final na capital acreana/ Foto: Instagram

A cantora Ana Castela comandou a sexta noite de apresentações da Expoacre 2026 na noite de quinta-feira (6/8). A artista sertaneja, conhecida nacionalmente como a “Boiadeira”, atraiu uma multidão para a arena principal do Parque de Exposições Wildy Viana, na capital.

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O show foi marcado pela presença expressiva do público infantil. Acompanhadas por pais e familiares, milhares de crianças trajadas com chapéus, botas e figurinos inspirados no estilo da cantora lotaram os setores da arena para acompanhar a apresentação ao vivo em solo acreano.

No palco, Ana Castela apresentou os principais sucessos de sua trajetória musical, combinando elementos do agronejo, pop e sertanejo universitário. Do início ao fim do espetáculo, o público mirim e adulto acompanhou em coro as canções do repertório.

A presença da artista nacional gerou intensa movimentação nas vias de acesso e na estrutura interna do Parque Wildy Viana desde o início da noite. O fluxo de visitantes movimentou também a praça de alimentação e os estandes comerciais instalados no recinto.

A programação da Expoacre 2026 entra em sua fase final neste fim de semana, reunindo feira de negócios, exposições do setor agropecuário e atrações culturais até o encerramento das atividades no domingo (9/8).

Veja o vídeo:

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