A boiadeira faz sucesso com as crianças de todo o Brasil

Crianças com cartazes para o show da Ana Castela/Foto: ContilNet

Ana Castela é a grande atração nacional da Expoacre 2026, nesta quinta-feira (06). A cantora mobilizou fãs de todo o Estado que chegaram cedo para chegar perto do palco.

“Viemos de Xapuri. Trouxemos nossa filha, que é uma grande fã, para realizar o sonho de assistir ao seu primeiro show”, revela Mário Sergio pai de uma fã de Ana Castela.

Para o pai, a expectativa é tão grande para a apresentação, que ele chegou cedo para poder ficar perto do palco.

“É muito gratificante ver o entusiasmo dela. Estamos bastante esperançosos de que a experiência supere todas as suas expectativas”, finaliza.

Veja o vídeo: