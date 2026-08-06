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Ana Castela: fãs começam a lotar entrada do palco da Expoacre 2026

A boiadeira faz sucesso com as crianças de todo o Brasil

Por Redação ContilNetAtualizado
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Ana Castela: fãs começam a lotar entrada do palco da Expoacre 2026
Crianças com cartazes para o show da Ana Castela/Foto: ContilNet

Ana Castela é a grande atração nacional da Expoacre 2026, nesta quinta-feira (06). A cantora mobilizou fãs de todo o Estado que chegaram cedo para chegar perto do palco.

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Ana Castela é a principal atração nacional desta quinta-feira (6) e reúne uma multidão de admiradores de várias regiões do Acre/Foto: ContilNet

“Viemos de Xapuri. Trouxemos nossa filha, que é uma grande fã, para realizar o sonho de assistir ao seu primeiro show”, revela Mário Sergio pai de uma fã de Ana Castela.

A expectativa tomou conta dos fãs, que enfrentaram horas de espera para ficar mais perto do palco da Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Para o pai, a expectativa é tão grande para a apresentação, que ele chegou cedo para poder ficar perto do palco.

Famílias chegaram cedo ao Parque de Exposições para garantir um lugar privilegiado na espera pelo show de Ana Castela/Foto: ContilNet

“É muito gratificante ver o entusiasmo dela. Estamos bastante esperançosos de que a experiência supere todas as suas expectativas”, finaliza.

Veja o vídeo:

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