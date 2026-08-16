Árvore cai e interdita BR-364 em terra indígena de Cruzeiro do Sul

Filas se formaram nos dois sentidos da via

Árvore interrompe passagem pela BR-364/Foto: Reprodução

Uma árvore caiu sobre a BR-364 e interrompeu o tráfego de veículos na tarde deste domingo (16), na região da Terra Indígena Campinas Katukina, em Cruzeiro do Sul.

A queda da árvore bloqueou completamente a passagem pela rodovia federal e provocou a formação de filas de veículos nos dois sentidos da BR-364.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e se deslocou até o local para realizar a retirada da árvore e liberar a pista. Até a conclusão dos trabalhos, motoristas que trafegam pelo trecho precisam aguardar a desobstrução da rodovia.