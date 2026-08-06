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Balões e pintura facial encantam crianças no estande do ContilNet

Luis Eduardo explicou que a parceria com o portal nasceu do desejo de presentear os pequenos fãs

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Balões e pintura facial encantam crianças no estande do ContilNet
Luis Eduardo/Foto: ContilNet

A noite de grande expectativa pelo show da cantora Ana Castela na Expoacre ganhou um toque especial de alegria e diversão para as crianças.

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Em uma iniciativa voltada para aproximar ainda mais o público do clima festivo, o ContilNet preparou uma ação especial em frente ao estande na feira, oferecendo distribuição gratuita de balões personalizados e oficinas de pintura facial.

Produtos para a pintura facial/Foto: ContilNet

Responsável pela logística da atividade, Luis Eduardo explicou que a parceria com o portal nasceu do desejo de presentear os pequenos fãs que marcam presença no evento.

“Hoje é um show muito esperado pelo público infantil, então o Contil teve a iniciativa de nos convidar para vir aqui e distribuir balões personalizados para as crianças, além da pintura corporal também”, destacou.

Pintura corporal/Foto: ContilNet

A criançada que passa pelo local conta com o apoio de uma equipe completa da Lúdica.

A ação interativa promovida pela ContilNet segue mobilizando o público na Expoacre. As famílias que visitam o espaço do portal de notícias podem aproveitar a programação até as 22h, garantindo muita diversão para a criançada antes do grande show da noite.

Veja o vídeo: 

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