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Bancários do Acre anunciam paralisação nesta quinta-feira

Agências estarão fechadas ao público no dia 20 de agosto; mobilização defende melhores condições de trabalho, valorização e respeito aos trabalhadores

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Bancários do Acre anunciam paralisação nesta quinta-feira
Bancários do Acre realizam paralisação nesta quinta-feira (20), com agências fechadas e mobilização nas ruas de Rio Branco/Foto: Reprodução

Bancárias e bancários do Acre realizam, nesta quinta-feira (20), uma paralisação em defesa de melhores condições de trabalho, valorização e respeito à categoria. Com a mobilização, as agências bancárias estarão fechadas e não haverá atendimento ao público.

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De acordo com o comunicado divulgado pela categoria, os trabalhadores também estarão nas ruas para conscientizar a população sobre as reivindicações. A mobilização faz parte da luta nacional dos bancários.

Entre as pautas apresentadas estão a defesa de um banco público forte, a valorização dos empregados e a oferta de atendimento digno à população.

A categoria também pede o apoio e a compreensão da população durante a paralisação.

Em Rio Branco, a mobilização será realizada na Praça dos Povos da Floresta, na Rua Arlindo Porto Leal, no Centro. A ação é divulgada pela APCEF/AC.

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