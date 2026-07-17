Barriga Verde realiza 2º sorteio da campanha de 40 anos neste sábado

Consumidores continuam aproveitando as condições da campanha de aniversário. — Foto: Reprodução

Loja Santo Afonso recebe café da manhã especial, brindes e sorteio de uma TV Smart de 32 polegadas e uma bicicleta, dando sequência às comemorações pelos 40 anos da empresa.

Após o sucesso da primeira ação realizada na Loja Placas, a campanha 40 Anos Premiado, do Barriga Verde, continua neste sábado, 18 de julho, com mais um dia especial de comemoração. Desta vez, a programação acontece na Loja Santo Afonso, em Rio Branco, reunindo clientes, parceiros e colaboradores para celebrar as quatro décadas de história da empresa.

Assim como na primeira etapa da campanha, os clientes serão recebidos com um café da manhã especial, distribuição de brindes oferecidos por marcas parceiras e mais um grande sorteio. Nesta edição, serão sorteadas uma TV Smart de 32 polegadas e uma bicicleta, reforçando o compromisso da empresa em compartilhar essa comemoração com quem faz parte da sua história.

A ação faz parte do calendário comemorativo dos 40 anos do Barriga Verde, que seguirá com eventos nas demais unidades da rede ao longo dos próximos meses, levando promoções, experiências e sorteios especiais para os clientes.

Além da programação festiva, os consumidores continuam aproveitando as condições da campanha de aniversário. Durante o período promocional, toda a loja conta com 25% de desconto à vista, contemplando praticamente todos os setores, como pisos, porcelanatos, revestimentos, tintas, louças, metais, iluminação, ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos e diversos outros itens para construção, reforma e acabamento.

Os descontos não são cumulativos com outras promoções vigentes. Caso o produto já esteja em oferta, será mantida automaticamente a condição mais vantajosa para o cliente.

Como participar da campanha

A campanha 40 Anos Premiado segue até dezembro e continua oferecendo diversas oportunidades para os clientes concorrerem a grandes prêmios. A cada R$ 100 em compras, o consumidor recebe um cupom para preencher e depositar nas urnas disponíveis nas lojas Barriga Verde.

Ao longo da campanha serão sorteadas televisões e bicicletas, além do prêmio principal: uma motocicleta 0 km, que será sorteada no encerramento da promoção.

Outro diferencial é que os cupons utilizados nos sorteios intermediários permanecem automaticamente válidos para o sorteio final da motocicleta, aumentando as chances dos participantes.

Os cupons podem ser depositados nas urnas até 17 de dezembro de 2026, e o grande sorteio da motocicleta será realizado em 19 de dezembro de 2026.

Uma história construída com os acreanos

Ao completar 40 anos de atuação, o Barriga Verde celebra não apenas sua trajetória empresarial, mas também a parceria construída com milhares de famílias acreanas. Ao longo dessas quatro décadas, a empresa participou da realização de inúmeros projetos de construção, reforma e melhorias em residências, empresas e empreendimentos, consolidando-se como uma das principais referências do setor no estado.

A campanha de aniversário foi criada para transformar essa comemoração em uma forma de agradecer aos clientes pela confiança depositada na marca durante todos esses anos, oferecendo descontos especiais, ações nas lojas e a oportunidade de concorrer a grandes prêmios.

Programação deste sábado (18)

Loja Santo Afonso

Endereço: BR-364, nº 823, BR 364, Rio Branco – AC.

Atrações:

Café da manhã especial para os clientes;

Brindes de marcas parceiras;

Sorteio de 1 TV Smart de 32 polegadas;

Sorteio de 1 bicicleta.

A campanha de aniversário continua nas próximas semanas com novas ações nas demais unidades da rede, levando promoções, eventos especiais e mais sorteios para celebrar os 40 anos do Barriga Verde ao lado de quem faz parte dessa história.