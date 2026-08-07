Bocalom lamenta morte de 5 moradores de Acrelândia em tragédia na BR-364

O impacto da batida foi muito forte e todas pessoas que estavam no carro morreram ainda no local

O acidente vitimou cinco pessoas, entre elas, uma idosa e uma servidora do município | Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Rio Branco e de Acrelândia, Tião Bocalom, publicou uma nota de pesar após a morte de cinco moradores de Acrelândia em um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-364, em Rondônia. A tragédia aconteceu na tarde desta quinta-feira (6) e provocou forte comoção no município acreano.

A colisão envolveu um Fiat Uno vermelho e uma carreta, em um trecho localizado cerca de 20 quilômetros depois do distrito de Extrema. O impacto da batida foi muito forte e todas as cinco pessoas que estavam no carro morreram ainda no local.

Entre as vítimas estão Vera Cláudia Rezendes, de 64 anos; Ocilene Martins de Souza, de 37 anos; Luana Vitória Souza Ferreira, de 9 anos; Maria Valdirene Santos Ramos; e Paulo Rangel Rosário dos Santos, de 35 anos. Ocilene trabalhava no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Acrelândia. A morte da servidora gerou manifestações de pesar entre colegas de trabalho e moradores do município. Luana Vitória, de apenas 9 anos, era filha de Ocilene.

Nota de pesar

Ao comentar a tragédia, Bocalom afirmou ter recebido com profunda tristeza a notícia do acidente e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. Na nota, o ex-prefeito destacou que a tragédia interrompeu vidas e deixou famílias inteiras abaladas. Ele também pediu conforto e força para os familiares durante o momento de luto.

“É impossível não se sensibilizar diante de uma tragédia que interrompe vidas, sonhos e deixa famílias inteiras mergulhadas na dor. Neste momento de profunda tristeza, uno-me em oração e solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade acrelandense, compartilhando o sofrimento causado por essa irreparável perda”, diz em trecho da nota.

Após o acidente, equipes de resgate, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia foram mobilizadas para atender a ocorrência. O trânsito na rodovia precisou ser controlado durante os trabalhos de atendimento, perícia e remoção dos corpos.

As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. As autoridades devem investigar as circunstâncias que levaram o Fiat Uno a bater de frente com a carreta e a dinâmica do acidente.