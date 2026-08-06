07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Show de Ana Castela agita a Expoacre nesta quinta; veja programação

Às 20h, acontece a grande final do rodeio, uma das atrações mais tradicionais da Expoacre

Por Suene Almeida, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Show de Ana Castela agita a Expoacre nesta quinta; veja programação
A artista será a principal atração da noite | Foto: - Rodolfo Magalhães/Divulgação

A sexta noite da Expoacre, nesta quinta-feira (6), terá como grande destaque o show da cantora Ana Castela, uma das artistas mais populares da música sertaneja atualmente. A apresentação nacional está marcada para as 22h, no Parque de Exposições, em Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Antes do show, o público poderá aproveitar uma programação diversificada. A partir das 18h, os estandes da feira e os palcos alternativos estarão abertos para receber os visitantes. Às 20h, acontece a grande final do rodeio, uma das atrações mais tradicionais e aguardadas da Expoacre.

Os estandes funcionarão até a meia-noite, enquanto a programação da feira seguirá até as 3h da madrugada, quando está previsto o encerramento das atividades do dia.

Confira a programação desta quinta-feira (6):

  • 18h – Abertura dos estandes e dos palcos alternativos;
  • 20h – Grande final do rodeio;
  • 22h – Show nacional de Ana Castela;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.

Quem não puder comparecer ao Parque de Exposições poderá acompanhar os principais momentos da quinta noite pela internet e pela televisão. O ContilNet fará a transmissão ao vivo do evento em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco.

A cobertura será comandada pelo jornalista Everton Damasceno e pela influenciadora Ludmilla Cavalcante, que mostrarão os bastidores da feira, entrevistas e a movimentação do público. A transmissão estará disponível no canal do ContilNet no YouTube e na TV Rio Branco, pelo canal 8.1. Além disso, o portal fará cobertura em tempo real com notícias, fotos e vídeos nas plataformas digitais.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.