Bois de rodeio da ExpoSena fogem de curral e invadem bairro em Sena

Animais teriam escapado do curral e foram vistos circulando pelas ruas do bairro Vitória, em Sena Madureira

Momento em que animal corre pelo bairro/Foto: Reprodução

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra bois que foram trazidos para participar do rodeio da ExpoSena fugindo do curral na noite desta quarta-feira (23), em Sena Madureira.

Segundo informações, os animais teriam escapado do local onde estavam sendo mantidos e, posteriormente, foram vistos soltos na região do bairro Vitória.

As imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais e chamaram a atenção de moradores, principalmente pela presença dos animais circulando em uma área urbana.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou acidentes provocados pelos bois. Também não foram divulgadas informações oficiais sobre a quantidade de animais que escaparam ou sobre a captura deles.

A situação deve exigir atenção das equipes responsáveis para evitar que os animais avancem para áreas de maior movimentação ou provoquem acidentes.

Veja o vídeo: