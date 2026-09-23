23/09/2026
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Bois de rodeio da ExpoSena fogem de curral e invadem bairro em Sena

Animais teriam escapado do curral e foram vistos circulando pelas ruas do bairro Vitória, em Sena Madureira

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Bois de rodeio da ExpoSena fogem de curral e invadem bairro em Sena
Momento em que animal corre pelo bairro/Foto: Reprodução

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra bois que foram trazidos para participar do rodeio da ExpoSena fugindo do curral na noite desta quarta-feira (23), em Sena Madureira.

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Segundo informações, os animais teriam escapado do local onde estavam sendo mantidos e, posteriormente, foram vistos soltos na região do bairro Vitória.

As imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais e chamaram a atenção de moradores, principalmente pela presença dos animais circulando em uma área urbana.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou acidentes provocados pelos bois. Também não foram divulgadas informações oficiais sobre a quantidade de animais que escaparam ou sobre a captura deles.

A situação deve exigir atenção das equipes responsáveis para evitar que os animais avancem para áreas de maior movimentação ou provoquem acidentes.
Veja o vídeo:

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