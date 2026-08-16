Briga termina com homem atingido na cabeça por tijolo no interior do Acre

Bombeiros de plantão no balneário intervieram para conter os envolvidos na confusão/ Foto: Reprodução

Uma confusão entre frequentadores do Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, terminou com um homem atingido na cabeça por um tijolo na tarde deste sábado (15).

Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram dois homens envolvidos em uma briga. Durante a confusão, uma mulher se aproxima e arremessa um tijolo contra a cabeça de um dos envolvidos.

Após a agressão, bombeiros que estavam no Igarapé Preto para atuar em ocorrências relacionadas a afogamentos intervieram e conseguiram separar as pessoas envolvidas na briga.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem atingido nem sobre o que teria provocado a discussão. As imagens que circulam nas redes sociais registram apenas parte da ocorrência, e as circunstâncias do caso ainda não foram esclarecidas.