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Briga termina com homem atingido na cabeça por tijolo no interior do Acre

Mulher arremessou o objeto durante discussão no local

Por José Halif, ContilNet
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Briga termina com homem atingido na cabeça por tijolo no interior do Acre
Bombeiros de plantão no balneário intervieram para conter os envolvidos na confusão/ Foto: Reprodução

Uma confusão entre frequentadores do Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, terminou com um homem atingido na cabeça por um tijolo na tarde deste sábado (15).

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Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram dois homens envolvidos em uma briga. Durante a confusão, uma mulher se aproxima e arremessa um tijolo contra a cabeça de um dos envolvidos.

Após a agressão, bombeiros que estavam no Igarapé Preto para atuar em ocorrências relacionadas a afogamentos intervieram e conseguiram separar as pessoas envolvidas na briga.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem atingido nem sobre o que teria provocado a discussão. As imagens que circulam nas redes sociais registram apenas parte da ocorrência, e as circunstâncias do caso ainda não foram esclarecidas.

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