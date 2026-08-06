Campanha da Expoacre arrecada quase 170 toneladas de alimentos

Alimentos será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade

Iniciativa mobilizou milhares de pessoas e transformou a participação nos shows em um gesto de solidariedade. — Foto: Reprodução

A campanha de troca de ingressos para os shows da Expoacre resultou na arrecadação de quase 170 toneladas de alimentos, consolidando uma das maiores ações solidárias promovidas durante a feira. Ao todo, foram arrecadadas 168 toneladas de donativos, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Acre.

A ação, realizada pelo governo do Estado em frente ao Palácio Rio Branco, permitiu que o público garantisse acesso às apresentações nacionais mediante a entrega de alimentos não perecíveis.

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A iniciativa mobilizou milhares de pessoas e transformou a participação nos shows em um gesto de solidariedade.

De acordo com o governo, os alimentos serão distribuídos por meio de instituições e programas sociais, ampliando o alcance da campanha e contribuindo para a segurança alimentar de famílias que enfrentam dificuldades.