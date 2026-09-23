23/09/2026
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Carreata do Abraço se estende por 4 km e reúne apoiadores de Gladson em Rio Branco

Mobilização percorreu ruas da capital nesta quarta-feira (23) durante atividade de campanha ao Senado

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Carreata do Abraço se estende por 4 km e reúne apoiadores de Gladson em Rio Branco
Gladson Camelí participou da Carreata do Abraço ao lado de apoiadores e candidatos proporcionais em Rio Branco /Foto: Assessoria

O candidato ao Senado Gladson Camelí participou, nesta quarta-feira (23), da chamada Carreata do Abraço, em Rio Branco. A mobilização reuniu apoiadores e candidatos a cargos proporcionais durante o percurso pelas ruas da capital.

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Comboio chegou a aproximadamente 4 quilômetros de extensão durante o percurso /Foto: Assessoria

Segundo a organização, o comboio chegou a aproximadamente quatro quilômetros de extensão. Durante o trajeto, participantes manifestaram apoio à candidatura de Gladson e fizeram críticas ao que o grupo classifica como perseguição eleitoral.

Carreata percorreu as principais ruas de Rio Branco durante a campanha ao Senado /Foto: Assessoria

Durante a atividade, o candidato afirmou que a mobilização demonstra o apoio recebido durante a campanha e destacou que pretende levar ao Senado uma atuação voltada ao Acre.

Mobilização reuniu apoiadores e candidatos proporcionais em Rio Branco /Foto: Assessoria

“Esse é um sinal de que as pessoas não apenas reconhecem tudo o que já fizemos pelo estado, mas também confiam que o nosso trabalho no Senado pode trazer mais benefícios para a população”, declarou.

Gladson também afirmou que pretende manter uma agenda de campanha nos próximos dias, com atividades em diferentes regiões de Rio Branco e contato com eleitores.

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