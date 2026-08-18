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Cidades do Acre têm alerta de temporal e ventos de até 60 km/h, diz Inmet

O alerta teve início às 8h55 e permanece válido até as 23h59 desta terça

Por Redação ContilNet
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Segundo o Inmet, existe possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores,
Segundo o Inmet, existe possibilidade de alagamentos e queda de galhos de árvores | Foto: ContilNet

A capital Rio Branco e outras 17 cidades do Acre estão sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas nesta terça-feira (18), segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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O alerta teve início às 8h55 e permanece válido até as 23h59 desta terça. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.

Apesar de o nível de alerta indicar baixo risco para ocorrências mais graves, o Inmet chama atenção para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Alerta foi emitido pelo Inmet/Foto: Reprodução

Veja as cidades sob alerta

  • Assis Brasil
  • Brasiléia
  • Bujari
  • Capixaba
  • Cruzeiro do Sul
  • Epitaciolândia
  • Feijó
  • Jordão
  • Mâncio Lima
  • Manoel Urbano
  • Marechal Thaumaturgo
  • Porto Walter
  • Rio Branco
  • Rodrigues Alves
  • Santa Rosa do Purus
  • Sena Madureira
  • Tarauacá
  • Xapuri

Recomendações

Diante da possibilidade de ventos fortes e descargas elétricas, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de raios.

Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de ocorrências relacionadas às chuvas, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O alerta permanece em vigor até o fim da noite desta terça-feira.

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