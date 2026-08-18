O alerta teve início às 8h55 e permanece válido até as 23h59 desta terça

Segundo o Inmet, existe possibilidade de alagamentos e queda de galhos de árvores | Foto: ContilNet

A capital Rio Branco e outras 17 cidades do Acre estão sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas nesta terça-feira (18), segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta teve início às 8h55 e permanece válido até as 23h59 desta terça. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.

Apesar de o nível de alerta indicar baixo risco para ocorrências mais graves, o Inmet chama atenção para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja as cidades sob alerta

Assis Brasil

Brasiléia

Bujari

Capixaba

Cruzeiro do Sul

Epitaciolândia

Feijó

Jordão

Mâncio Lima

Manoel Urbano

Marechal Thaumaturgo

Porto Walter

Rio Branco

Rodrigues Alves

Santa Rosa do Purus

Sena Madureira

Tarauacá

Xapuri

Recomendações

Diante da possibilidade de ventos fortes e descargas elétricas, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de raios.

Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de ocorrências relacionadas às chuvas, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O alerta permanece em vigor até o fim da noite desta terça-feira.