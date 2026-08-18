A capital Rio Branco e outras 17 cidades do Acre estão sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas nesta terça-feira (18), segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O alerta teve início às 8h55 e permanece válido até as 23h59 desta terça. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.
Apesar de o nível de alerta indicar baixo risco para ocorrências mais graves, o Inmet chama atenção para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Veja as cidades sob alerta
- Assis Brasil
- Brasiléia
- Bujari
- Capixaba
- Cruzeiro do Sul
- Epitaciolândia
- Feijó
- Jordão
- Mâncio Lima
- Manoel Urbano
- Marechal Thaumaturgo
- Porto Walter
- Rio Branco
- Rodrigues Alves
- Santa Rosa do Purus
- Sena Madureira
- Tarauacá
- Xapuri
Recomendações
Diante da possibilidade de ventos fortes e descargas elétricas, o Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de raios.
Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.
Em caso de ocorrências relacionadas às chuvas, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
O alerta permanece em vigor até o fim da noite desta terça-feira.