29/08/2026
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Com festa, MC Daniel esbanja simpatia na cavalgada da ExpoTarauacá

Artista paulista é uma das atrações principais da feira agropecuária no município acreano

Por Redação ContilNet
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Com festa, MC Daniel esbanja simpatia na cavalgada da ExpoTarauacá
Evento reúne moradores e visitantes de várias regiões do estado durante o fim de semana/ Foto: Instagram

O cantor MC Daniel desembarcou no município de Tarauacá, no interior do Acre, para se apresentar como uma das atrações principais da ExpoTarauacá. Durante a chegada à cidade, o artista participou da tradicional cavalgada que marca a abertura festiva do evento e arrastou uma multidão pelas ruas do município.

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Celebrado por moradores, fãs e comitivas que acompanhavam o trajeto, o funkeiro atendeu o público, tirou fotos e demonstrou simpatia ao longo de todo o percurso.

A presença do artista movimentou o público local e os visitantes de municípios vizinhos que foram acompanhar a programação da feira agropecuária e os shows musicais previstos para o fim de semana.

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