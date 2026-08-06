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Comerciantes denunciam circulação de notas falsas durante a Expoacre

Expositores estariam sofrendo prejuízos

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Comerciantes denunciam circulação de notas falsas durante a Expoacre
Um dos expositores informou que irá registrar um boletim de ocorrência. — Foto: Reprodução

Expositores que participam da Expoacre denunciaram a circulação de dinheiro falso dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Os casos vieram à tona após comerciantes identificarem cédulas falsificadas no fechamento do caixa, depois de um dia de intenso movimento na feira.

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De acordo com os relatos, a situação foi percebida na noite desta quarta-feira (5), quando um dos comerciantes encontrou uma nota falsa de R$ 100 misturada ao faturamento obtido durante as vendas. O prejuízo só foi descoberto após o encerramento das atividades, impossibilitando a identificação de quem realizou o pagamento.

Os expositores acreditam que o golpe esteja sendo aplicado principalmente nos dias de maior público, quando milhares de pessoas circulam pelo parque para acompanhar os shows nacionais e visitar os estandes. Segundo eles, os criminosos aproveitam a grande movimentação para repassar cédulas falsificadas sem levantar suspeitas.

Ainda conforme os comerciantes, há indícios de que alguns suspeitos atuem em grupo. Enquanto uma pessoa distrai o vendedor durante o atendimento, outra efetua o pagamento com notas falsas e ainda recebe o troco em dinheiro verdadeiro, aumentando o prejuízo causado aos expositores.

Embora não exista um levantamento oficial sobre a quantidade de ocorrências, comerciantes acreditam que outras barracas também tenham sido alvo da ação criminosa.

Um dos expositores informou que irá registrar um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso e tente identificar os responsáveis.

Diante da situação, a orientação aos comerciantes é reforçar a conferência das cédulas recebidas, observando os elementos de segurança das notas, principalmente nos horários de maior fluxo de visitantes. A expectativa é que a Expoacre continue registrando grande público até o encerramento da programação, o que exige atenção redobrada por parte dos vendedores.

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