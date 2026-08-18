Concurso: Alysson anuncia novas convocações para os próximos dias

"A gente já tem o concurso de 2024 e alguns quadros a gente tá chamando ainda", disse

O reforço inicial focará em profissionais para operar maquinários pesados | Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco deve iniciar nos próximos dias uma série de convocações de candidatos aprovados no último concurso público municipal. A confirmação foi prestada pelo prefeito Alysson Bestene durante entrevista concedida nesta segunda-feira (18) ao podcast Em Cena, do ContilNet.

De acordo com o gestor, o reforço inicial focará em profissionais para operar maquinários pesados durante as obras de verão e, posteriormente, suprirá os quadros da educação e saúde em equipamentos públicos prestes a serem inaugurados.

“A gente já tem o concurso de 2024 e alguns quadros a gente tá chamando ainda, inclusive os operadores de máquina a gente vai chamar para ajudar nessa operação verão. Já tenho autorização para isso. Este ano a gente tá fazendo o levantamento de algumas outras áreas que ainda precisam ser chamadas e há previsão ao longo dos anos, diante de tanta obra que ainda tem a inaugurar — como é o caso da creche da Defesa Civil —, de precisarmos chamar novos cuidadores e professores”, afirmou.

“Não é diferente das unidades de saúde que a gente vai entregar e vai precisar de profissionais. Se ainda tiver o concurso vigente e houver as vacâncias, a gente vai chamar do próprio concurso, que inclusive renovamos por mais dois anos”, concluiu o gestor.