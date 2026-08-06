O secretário também fez questão de agradecer às instituições que participaram da organização do evento

Ele é secretário de Estado da Casa Civil/Foto: ContilNet

O secretário da Casa Civil do Acre, Cristovam Moura, destacou o trabalho conjunto entre o Governo do Estado, instituições parceiras e entidades do setor produtivo para viabilizar a Expoacre 2026. Segundo ele, toda a estrutura da maior feira de negócios do estado foi organizada em apenas 20 dias.

Em entrevista ao estúdio do ContilNet, na sexta noite da Expoacre, Cristovam afirmou que o resultado alcançado é fruto do empenho da comissão organizadora e do apoio da governadora Mailza Assis.

“O organizador principal não seria nada sem todo o suporte do nosso governo, da nossa governadora e da nossa equipe. Toda a comissão organizadora e os trabalhadores tiveram um papel fundamental para que essa feira acontecesse”, afirmou.

O secretário também fez questão de agradecer às instituições que participaram da organização do evento, citando a Prefeitura de Rio Branco, Acisa, CDL, Sebrae e as federações ligadas ao agronegócio.

Segundo Cristovam, apesar das dúvidas levantadas sobre o prazo reduzido para a preparação da feira, a equipe nunca acreditou que o cronograma deixaria de ser cumprido.

“A gente fez essa feira em 20 dias e houve dúvidas de muitos, mas nossas nunca. Desde o primeiro momento em que entramos no Parque de Exposições, sabíamos que aquele cronograma seria cumprido. E foi cumprido”, declarou.

O secretário ressaltou que o sucesso da Expoacre demonstra a capacidade de planejamento e execução da equipe envolvida na organização do evento, considerado um dos principais motores da economia acreana.

Assista a entrevista na íntegra: